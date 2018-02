Fabiana Rosciglione Quartet al Cotton Club

Venerdì 2 Marzo Fabiana Rosciglione presenta il suo Quartetto al Cotton Club



La famiglia Rosciglione è una colonna portante del Jazz italiano , con 3 grandi contrabbassisti, di cui Giorgio è il fulcro e l'ispirazione dei figli e dei nipoti ed una raffinata cantante. Per il tributo ai più grandi compositori il quartetto eseguirà un repertorio jazzistico partendo dagli anni 40 fino agli anni 60, da Gerswhin a Porter, da Kern a Berlin. Ogni brano sarà interpretato in maniera personale per una serata di grande Jazz



Line up:



ABIANA ROSCIGLIONE VOCE

ETTORE CARUCCI PIANO

GIORGIO ROSCIGLIONE CONTRABBASSO

GEGÉ MUNARI BATTERIA



COTTON CLUB

via Bellinzona, 2 (Angolo con Corso Trieste)

00198 ROMA

info e prenotazioni :

0685352527



www.cottonclubroma.it



INGRESSO : 5€

(Menu alla carta o consumazione obbligatoria)