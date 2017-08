Fabiana Rosciglione Quartet a Villa Celimontana

Giovedì 24 Agosto presso Villa Celimontana Fabiana Rosciglione presenta il suo quartetto Jazz



Il quartetto di Fabiana Roscilione eseguirà un repertorio rendendo un tributo ai più grandi compositori del periodo musicale jazzistico spaziando dagli anni 40 fino agli 60 da Gerswhin, Porter, Kern per citarne alcuni. Ogni brano è interpretato in maniera raffinata e personale dove ogni elemento del quartetto contribuisce al raggiungimento di una "performance" di elevata professionalità e di piacevole ascolto".

Cantante versatile, Fabiana Rosciglione, fin da giovane partecipa a produzioni discografiche pop per poi intraprendere la carriera jazzistica, fino a collezionare importanti collaborazioni con artisti italiani e internazionale di grande fama, da Greg Hutchinson a Stefano Di Battista, da Bobby Durham a Fabrizio Bosso, da Flavio Boltro a Gegè Munari a Sandro Deidda, solo per citarne alcuni.

Al suo fianco una sezione ritmica di grande profilo guidata dalla classe e dalla grande esperienza di Giorgio Rosciglione, considerato tra i più grandi contrabbassisti europei, Giorgio Rosciglione è stato primo contrabbasso dell' orchestra RAI per 30 anni - ha collaborato con Ennio Morricone, Piero Piccioni, Nino Rota nella realizzazione delle maggiori colonne sonore - e ha suonato con Art Farmer, Benny Goldson, Dexter Gordon Griffin, e ancora Mel Lewis, Steve Grossman, Sal Nistico, Freddy Hubbard, George Coleman, Art Farmer, Benny Goldson, J. Griffin e molti altri jazzisti di fama internazionale; Ettore Carucci al piano e Andrea Roventini completano il quartetto che ci regalerà un concerto di jazz dal vivo raffinato ed elegante.



Villa Celimontana



Ingresso viale della Navicella, ingresso free



Line up



Fabiana Rosciglione - Voce

Ettore Carucci - Piano

Giorgio Rosciglione - Contrabbasso

Andrea Roventini - Batteria