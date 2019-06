Fab In The Garden live al Crash Roma

Assieme all'amico e musicista Raffaello Giardino, Fabrizio Proietti presenta il duo "Fab In The Garden". Da Bizet a Pino Daniele passando per il tango di Piazzolla e lo swing "napoletano" di Carosone: una commistione di generi e stili diversi perfettamente proposti in una straordinaria versione chitarra classica e il clarinetto.



Mercoledì 12 giugno il duo si esibirà al Crash Roma, il nuovo e suggestivo locale nel cuore del quartiere Trieste, per una serata di grande musica. Si tratta di uno degli appuntamenti firmati Crash Classic, la rassegna dedicata alla musica classica come non l'avete mai sentita: sdoganata dalle location tradizionali, perfetta colonna sonora tra un sorso di vino e un assaggio gourmet.



Crash Vibes & Wines è drink, food e musica dal vivo. Il meglio dell'eccellenza enogastronomica del territorio, tra innovazione e buona tradizione. La tradizione del gusto, quello genuino di un tempo, si rinnova rivoluzionando il concept di degustazione e ospitalità.



I prodotti tipici locali che celebrano ed esaltano la memoria del territorio, riscoprono una nuova anima fatta di innovazione e sperimentazione. Un incontro scontro scandito a ritmo del crash, il piatto della batteria che in musica chiude una fase musicale e ne apre un’altra, definisce rotture e cambiamenti.