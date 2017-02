Expo Casa 2017: i nuovi mo(n)di dell'abitare

Tutto pronto per la XXXV edizione di Expo Casa, organizzata da Epta Confcommercio Umbria da sabato 4 a domenica 12 marzo presso il centro Umbriafiere di Bastia Umbra. Con questa edizione comincia un importante percorso triennale, chiamato “Open minds”, che rivoluzionerà la grande esposizione della casa e che vedrà la prestigiosa collaborazione tra Epta e l’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia.

È la seconda edizione che vivo da Presidente di Epta – spiega Aldo Amoni – e non potrei essere più entusiasta per i tanti cambiamenti e le belle novità che abbiamo in serbo per i visitatori. Quest’anno parte, infatti, un grande progetto che porterà l’esposizione a livello nazionale nel giro di tre anni. Puntiamo in alto insieme all’Accademia, una delle istituzioni di Alta Formazione artistica più attive e dinamiche d’Italia. Insieme abbiamo deciso di lanciarci in questa grande avventura e non vediamo l’ora di accogliere il pubblico.

L’edizione 2017 cambia contenuti, percorso espositivo e filosofia, per offrire una manifestazione completamente rinnovata. I visitatori verranno accolti al loro arrivo da una nuova e imponente porta d’ingresso di sei metri, color giallo-arancio che indirizzerà il pubblico verso la biglietteria e il primo padiglione, dove li attende Beyond the walls – verso nuovi mo(n)di dell’abitare, claim dell’edizione 2017 e titolo di una affascinante mostra sui nuovi modi di vivere la casa ideato da docenti dell’Accademia di Belle Arti e dell’Università degli Studi. Qui sarà anche possibile assistere a tante diverse performance artistiche e rilassarsi nello spazio relax con annessa emeroteca dove consultare importanti riviste di settore.

Ad arricchire l’esposizione sarà poi Piazza Tecla. Uno spazio progettato da docenti dell’Accademia di Belle Arti di Perugia coordinati dal direttore Paolo Belardi e riservata a eventi e incontri d’eccezione a cui interverranno tante grandi aziende italiane, illustri operatori e professionisti di settore. Eventi di punta saranno le conferenze di Laura Andreini, dello studio Archea di Firenze, uno tra i più importanti studi di architettura italiani presenti nel panorama nazionale e internazionale, e di Daniela Ducato, pluripremiata fondatrice di una filiera produttiva che trasforma le eccedenze e gli scarti delle lavorazioni della lana in oggetti di design e in materiali per l’edilizia assolutamente bio-sostenibili.

Di grande richiamo, infine, l’importantissimo convegno organizzato dalla Protezione Civile per fare il punto sulla ricostruzione post-sismica degli ultimi cinquant’anni attraverso le esperienze dirette di personalità di spicco. Lo spazio vedrà tra i protagonisti anche gli studenti dell’Accademia e del Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia oltre che giovani ricercatori tra cui quelli del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Perugia. Si terranno, inoltre, seminari di approfondimento professionale organizzati dagli ordini degli Architetti e degli Ingegneri, dal collegio dei Geometri. Il ricco calendario prevede anche una competizione tra studenti del corso di laurea in Ingegneria edile–architettura dell’Università di Perugia. L'esterno dei padiglioni sarà, inoltre, trasformato da spettacolari giochi di luce con l'istallazione imMateriale progettata dall'Accademia.