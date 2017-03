"Tutto a quattro signò" all'Exodus Pub

In occasione della Settimana della Birra Artigianale all'Exodus Pub presentazione del nuovo impianto di refrigerazione. La serata sarà anche l'occasione per fare confronti in merito a spillatura e benefici che darà il nuovo impianto alla qualità delle loro birre.

Durante l'evento tutte le birre a 4 euro.

069399768

www.exoduspub.com