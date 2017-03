Exo Tique-Tique Quartet

Quartet Exo Tique-Tique by Carla Cocco e Umberto Vitiello con Gabriele Gagliarini e Vincenzo Barbalarga Le atmosfere della musica italiana, americana e francese, e tantissimi evergreen internazionali di tutte le epoche Carla e Umberto, spaziano dalla musica latina, a quella mediterranea e africana, rivisitando inoltre in chiave lounge, brani di successo internazionale, senza mai perdere il loro personalissimo approccio. Ti ritrovi come in un viaggio musicale, coinvolgente, divertente e di straordinaria energia, un percorso fatto di sperimentazione, tra ritmi e melodie del mondo, un "work-in-progress" d'immagini e sensazioni , che speri sempre che duri ancora e non finisca mai, perchè ti stai divertendo. La versatile e potente voce di Carla Cocco questa sera in special-edition con il supporto di due versatili e talentuosi musicisti, Gabriele Gagliarini alle percussioni e Vincenzo Barbalarga alla fisarmonica