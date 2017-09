Exe Roma: vintage party

Venerdi 29 settembre torna l'appuntamento dedicato alla musica vintage 80 90 e commerciale al Exe di Roma.

Ospiti della serata il noto gruppo musica tree gees che intratterranno gli ospiti nella prima parte di serata con muiche e canzoni dei bee gees per poi lasciar spazio alla discoteca



Dalle 21:00 l'ingresso e' su prenotazione in lista con riduzione al ingresso dalle 21:00 alle 01:00 oppure con tavolo riservato ai privee oppure nel area ristorante

prenotazione in lista costo 10 euro donna e 15euro uomo con buffet in piedi e drink incluso

tavolo al privee riservato tutta la serata costo 20euro a persona con buffet e drink o bottiglie inclusi

prenotazioni tavoli ai prive, tavoli cena servita e ingresso in lista chiamando o mandando un messaggio al 3381128328 ivan ,anche tramite whats app