EXE Roma Vllive Charlie Cannon e Disco

EXE ROMA | Venerdi 10 Febbraio Via della civilta romana 1 Info e prenotazione accredito in Lista e Tavoli 3381128328 IVAN (anche whatsapp) Dalle 21.00 -Apericena Buffet -Cena Servita -Live CHARLIE CANNON -Disco 80 90 e commerciale Dj andrea torre Tavolo Prive 20€ persona (riservato tutta la serata ) apericena buffet e drink inclusi Cena servita con menu 30€ incluso bottiglia di vino ogni 4 persone Ingresso in lista- ListaIvan dalle 21.00 entro le 00.00 10€Donna e 15€ uomo drink e buffet incluso dalle 23,15 Omaggio donna in listaivan