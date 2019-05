"Excelsior" al Teatro Fara Nume

Al Teatro Fara Nume di Ostia andrà in scena "Excelsior", nelle giornate del 18 e 19 maggio.



Patrick, affetto da sindrome bipolare, ha passato otto mesi in un istituto psichiatrico dopo aver compiuto un gesto insensato ed estremamente violento. Dimesso in seguito a un patteggiamento della pena che avrebbe dovuto scontare, è ora affidato alla custodia dei suoi genitori, che, nel tentativo di aiutarlo a rimettersi in sesto cercano di condividere con lui la passione di famiglia per la squadra di football dei Philadelphia Eagles. I suoi amici, conoscenti e medici cercano di integrarlo nuovamente in società, nel miglior modo possibile. Nel frattempo, però, conosce una ragazza con cui decide di accettare una sfida, e che lo aiuterà a riprendersi la propria vita.



The International Theater presenta così una commedia divertente, ironica e romantica, con un adattamento di Niccolò Belfare, alla regia, e Anna Lucia Brioni, aiuto regista.



Con

ILARIA ALIVERNINI

PALMIRA ALIVERNINI

NICCOLÒ BELFARE

ANNA LUCIA BRIONI

FLAVIA CATTIVELLI

GIULIA CUBELLIS

ERCOLE DI STEFANO

RITA PIERMARINI

NOEMI RENDE

ELISA ROSSI

LEONARDO VACCA

ALESSIO ZELATI



