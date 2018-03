EX VOTO

Arte partecipativa e attivismo artistico.



La locuzione latina ex voto, tradotta letteralmente, significa "a seguito di un voto".

L'espressione completa è "ex voto suscepto", cioè per voto fatto: questa pratica, comune, in differenti forme, a molte religioni, è un impegno che il credente assume nei confronti della divinità purché la stessa ne esaudisca le richieste, ovvero un ringraziamento per una grazia ricevuta.

Gli artisti invitati ad esporre quale invocazione hanno espresso prima del voto? Quale grazia sognano di ricevere a seguito del loro suffragio? EX VOTO ad arte, per rafforzare il nostro desiderio nella speranza di ricevere una grazia.

Il tema non è peregrino poiché ognuno di noi concentra l’attenzione sui dibattiti decisionali e si domanda se il suo voto sarà utile in materia economica e di risparmio personale. Se avrà servizi utili per una vita decorosa a seguito delle valutazioni politiche; e ancora, se le scelte saranno giuste quando si tratta di decidere cosa fare del nostro denaro e di quello pubblico, se la cultura e l’arte saranno nei pensieri di chi ci rappresenterà, se le promesse in sede di propaganda elettorale saranno mantenute. Tante domande, e tante attese che spesso accompagnano molte delusioni, ma questa volta il nostro ex voto farà il miracolo?

Opere d’arte, di piccolo formato, a testimonianza che l’arte partecipa ed è attiva.



Scheda tecnica



Titolo della manifestazione: EX VOTO

Concept a cura di: Antonietta Campilongo

Organizzazione: NWart

Genere: Arte contemporanea

Sede: Studio Iardino - Via degli Zingari, 21, Roma.

Periodo esposizione: dal 10 al 17 marzo 2018 - Ingresso libero

Vernissage: sabato 10 marzo - dalle h.18.00.00 alle h. 22.00 – Cocktail

Performance: P.G.R. di e con Luigi Ambrosetti

Artisti in mostra:

Luigi Ambrosetti, Antonella Catini, Gió Di Sera, Daniela Foschi, Valentina Lo Faro, Sebastiano Longo, Albino Palamara, Flaviana Pesce, Eugenio Rattà, Gianni Sancarli, Stefania Scala, Vincenza Spiridione, Carmelo Tommasini.



Orario di apertura mostra: dal Lunedì al sabato ore 17.00 - 22.00

Info:

www.antoniettacampilongo.it -

anto.camp@fastwebnet.it - arte@antoniettacampilongo.it - Tel. 339 4394399