L'ex voce dei Deasonika Max Zanotti in concerto a Roma

Arriverà venerdì 3 Gennaio a Roma il tour di Max Zanotti per promuovere il suo ultimo album “A un passo”: l’ex voce dei Deasonika è atteso al Big Star in Via Mameli 25 a Roma accompagnato da Silvio Pirovano alla chitarra. Inizio ore 21:30, ingresso libero.



“A un passo” è l’atteso nuovo album solista di Max Zanotti, l’ex voce dei Deasonika, Rezophonic ed attuale leader dei Casablanca disponibile, oltre che nelle tradizionali piattaforme digitali, anche in versione cd e vinile numerato (solo 150 copie con bonus track) per Vrec Music Label / Audioglobe distribuzione. Online è possibile vedere il video di “Love Me Blind” il primo singolo estratto dal disco mentre il tour di presentazione è partito da Como lo scorso 16 novembre.



Il cantautore comasco ha realizzato un album tra il blues ed il rock acustico con sonorità western e dark. I riferimenti sono verso il Chris Cornell più intimo, al Ben Harper più sperimentale, al Mark Lanegan più scuro o, per i cultori, quel Yelawolf omaggiato nel disco con la cover di “Devil in my Veins”. Numerosi gli ospiti tra cui i duetti con Georgeanne Kalweit (Delta V), Kayla Parr, giovane e affascinante nuova cantautrice italo inglese ed il cantautore Francesco Setta. Molti anche i musicisti amici coinvolti: Rosario Frank Lo Monaco al banjo (chitarrista di Max nei Casablanca), Paolo Pischedda al piano, DJ Myke agli scratch e sperimentazioni sonore. Dieci brani (undici nella versione vinile) dove spiccano i testi sempre profondi ed enigmatici di Max Zanotti.



Max Zanotti, cantautore comasco, già voce e penna dei Deasonika (4 album tra il 2001 e il 2008) attualmente frontman della rock band Casablanca (2 album tra cui il recente “Pace, violenza o costume”), affianca anche alla carriera di produttore artistico la sua avventura solista. Dopo l’esordio con il disco “L’illusione” (Carosello, 2011) e numerose collaborazione come voce del collettivo Rezophonic, negli album di L’aura, Scary Allan Crow, DJ Myke arriva a fine 2019 il nuovo lavoro solista intitolato “A un passo” (Vrec Music Label /Audioglobe).