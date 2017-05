Ex Otago, The Zen Circus e Joe Victor a Ballroom

Domenica del 14 maggio, BALLROOM 2017 ospita una piccola selezione del meglio che la musica italiana sta attualmente producendo in termini di cantautorato indipendente e pop alternativo: protagonisti di questo primo round, Ex Otago, Zen Circus e Joe Victor.



EX OTAGO – THE ZEN CIRCUS – JOE VICTOR. Tra i capisaldi assoluti del nuovo rock italiano, i toscani Zen Circus sono in attività dai lontani anni 90, quando un appena adolescente Andrea Appino decide di mettere in piedi un gruppo attraverso cui sfogare la sua passione per il punk, il folk e per la scuola cantautorale di casa nostra. Da allora, a nome Zen Circus sono usciti nove album, e il gruppo è diventato portabandiera de La Tempesta, etichetta simbolo della scena indipendente italiana. A Ballroom si esibiranno in un BUSKING SET, uno speciale set acustico.

I genovesi Ex Otago sono a loro volta tra le stelle più luminose dell’indie tricolore, perennemente in bilico tra sguardo ironico sulle nostalgie dell’adolescenza, e sonorità leggere, fresche, accattivanti ma mai banali. I Joe Victor sono invece una delle più recenti rivelazioni della scena romana, capaci di una personalissima rilettura delle sempreverdi sonorità della vecchia scuola country-rock.