Ex Lavanderia e Kriminal Tango presentano Milonga Viejo Lavadero

Sabato 23 novembre la Ex lavanderia e Kriminal Tango propongono un evento importante di tango popolare ed una milonga speciale per ricordare Pierre un grande amico dell' Ex Lavanderia. Che lo abbiate conosciuto o meno, dedicategli un tango con tanta passione. Dalle ore 22,30 si torna a ballare nell’atmosfera calda, informale e accogliente dell’Ex Lavanderia con due piste di ballo: Tango Tradicional y Tango Nuevo con il concerto de il Sexteto Fantasma uno dei gruppi più noti ed eclettici della nuova generazione di tango di Buenos Aires.



Arriva sa Buenos Aires il Sexteto Fantasma che eseguira tanghi classici, così come composizioni proprie. Il gruppo potrebbe essere definito come un tipico quintetto con cantante, con l'eccezione che in questo caso il violino tradizionale viene sostituito da una tromba. L'orchestra ha una sonorità unica che affascina il pubblico e i ballerini. Il Sexteto Fantasma unisce le tre arti fondamentali del Tango: danza, musica e poesia, ottenendo una miscela unica, classica e moderna allo stesso tempo, di eleganza porteña e fuoco bohemien che invade le strade e le notti di Buenos Aires.

Il loro ultimo album "Noches Milongueras" include arrangiamenti propri di tanghi di De Angelis, D'Arienzo, Troilo, Canaro, Tanturi e un omaggio alla collaborazione di Dizzy Gillespie con Osvaldo Fresedo.



Guido Iacopetti – chitarra e direzione

Rodrigo Perelsztein - voce

Ezequiel Agüero - piano

Matías D'Amico – contrabbasso

Daniel Mayor - tromba

Oscar Yemha - bandoneón



Sul parquet del Salon

Teatro selezioni di tango tradizionale proposte da Antonio Lalli e concerto del

Sexteto Fantasma

- nel Salon Vintage

Tango Nuevo selezionato da Max Taggi



Ingresso a sottoscrizione libera (suggerita 7 euro)

per sostenere la musica ed il tango popular!



La milonga Viejo

Lavadero è una proposta popolare dell’associazione Ex Lavanderia (www.exlavanderia.it)

Pad. 31 – Ex Lavanderia nel comprensorio di S. Maria della Pietà, Roma p.zza S. Maria

della Pietà n°5 Roma (zona M. Mario-S. Onofrio)



ENTRARE FUORI USCIRE DENTRO, l’arte del tango onora la memoria di un luogo, il manicomio provinciale di S. Maria della pietà, che fu fonte di immensa sofferenza ed emarginazione.

Le offerte sono utilizzate per la realizzazione dei progetti, delle iniziative e dei laboratori dell’Ex Lavanderia per un uso pubblico e culturale del padiglione 31 nel comprensorio di S. Maria della Pietà e per le spese legagli per la vertenza a difesa del comprensorio.



Sabato 23 novembre dalle 22.30

www.exlavanderia.it

ingresso a sottoscrizione (consigliato 7 euro)