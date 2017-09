Da Bob Marley a Michael Jackson: Ex Dogana riesuma artisti morti

Ex Dogana riesuma artisti morti. Tre leggende della musica mondiale, un evento che raccoglie lo spirito degli artisti che furono, di nuovo dal vivo, sotto il cielo dello Scalo Est.

Per quelli che non credono in una vita ultraterrena, ma che portano sempre con sé la biancheria di ricambio (non si sa mai) e per tutti gli altri, pronti per la reincarnazione di:

Bob Marley (playing "Legend")

Michael Jackson (playing "Thriller")

Stevie Wonder (playing "Innervisions")

Con tre diversi concerti dedicati, e con l'expo di Livia Massaccesi (10 Artisti Morti rappresentati).

DJ set a seguire.