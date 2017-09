Dal bbq coreano alle ciambelle artigianali: apre Ex Dogana Food Market

Spazio al gusto e alle eccellenze della Capitale all'Ex Dogana. L'imponente ex scalo merci di San Lorenzo inaugura un nuovo spazio in collaborazione con Moovenda nel quale, solo per un breve periodo, potrete perdervi in un percorso culinario tra le specialità italiane e del Mondo.

All'Ex Dogana Food Market i food stores di Roma

Protagonisti dell'Ex Dogana Food Market saranno i più acclamati food stores di Roma: dal korean bbq Galbi a Banco, da Pesto alle ciambelle di Bucolica per arrivare a L'altra Cucina. Ognuno avrà un proprio menù ed un proprio corner dedicato, costituendo un vero e proprio temporary food market in una suggestiva location nel cuore della Capitale.

Da martedì a domenica, dalle 19:30 alle tanti contenuti adatti a tutti per accompagnare i vostri spuntini e le vostre cene.

Ex Dogana Food Market: il calendario

Questo il calendario di Ex Dogana Food Market

- Martedì 19:00 Workshop didattico

- Mercoledì 19:30 Aperitivo Jazz

- Giovedì 19:00 Food Workshop

- Venerdì 19:30 Aperitivo con dj set

- Sabato 19:30 Aperitivo con dj set

- Domenica 11:00 Brunch al bosco urbano