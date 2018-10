Un grande appuntamento con la Scienza è fissato per giovedì 11 ottobre 2018 alle ore 16, presso l’Aula 1 del Dipartimento di Scienze della Terra della Sapienza, Università di Roma: "Evolving Dinosaurs" con il celeberrimo Professor Jack Horner (Chapman University, CA).



A distanza di circa 4 mesi dall’uscita dell’ultimo capitolo di "Jurassic World", Associazione Paleontologica APPI, Società Geologica Italiana e Società Paleontologica Italiana hanno organizzato questo evento incentrato sulla ricostruzione dell’aspetto degli animali preistorici, un argomento che da sempre affascina addetti ai lavori e appassionati.



Negli ultimi 25 anni la ricerca scientifica ha fatto passi da gigante e anche i metodi di indagine più recenti ci hanno fornito importanti informazioni sul reale aspetto e sul comportamento dei grandi protagonisti del passato.

"Jurassic Park" prima, "Jurassic World" poi, hanno plasmato il nostro modo di vedere i dinosauri, ma allo stesso tempo, i film hanno sollevato molte domande sul loro aspetto e le loro abitudini.



È tutto corretto ciò che abbiamo visto sul Grande schermo o ci sono errori?

Cosa non abbiamo considerato?

Quali caratteristiche, osservabili nell'aspetto e nel comportamento degli animali che conosciamo oggi, è possibile che appartenessero anche ai dinosauri?



Jack Horner racconta il punto di vista della Scienza.



L’evento è gratuito fino ad esaurimento posti, e non è necessario iscriversi.

