Evoluzione, percorsi per l'extravergine di qualità a Roma

Nato dalla partnership fra La Pecora Nera Editore, casa editrice a indirizzo enogastronomico attiva nel Lazio, in Lombardia e in Piemonte, e Oleonauta, società di promozione e valorizzazione dell'olio extravergine di oliva, “Evoluzione, percorsi per l’extravergine di qualità” è un progetto giunto alla terza edizione interamente rivolto agli operatori di settore che si concluderà con un grande evento il 20 gennaio 2020 a Roma presso le sale del Parco dei Principi Grand Hotel. L’evento sarà strutturato in banchi d’assaggio e verrà garantita la presenza degli operatori di settore, grazie a diverse iniziative, prima fra tutte la possibilità di partecipare gratuitamente a degustazioni guidate sull'olio che si terranno durante la giornata in più orari differenti.



L’evento, però, sarà solo il culmine di un’attività di sensibilizzazione dell’operatore portata avanti in più fasi in questi mesi. Gli ispettori de La Pecora Nera Editore, opportunamente formati su questo aspetto, valuteranno lo stato dell’offerta dell’olio, indicando nelle guide le situazioni di eccellenza e quelle, purtroppo ben più numerose, di totale inadeguatezza. Al termine dell’evento, inoltre, verrà inviato un catalogo a tutti gli esercenti censiti nelle guide (circa 1.500) in cui si spiegheranno i vantaggi nell’utilizzare e presentare con la giusta attenzione un olio di qualità, inducendo l’operatore a valutare adeguatamente e superare tutte le criticità che spesso vengono evidenziate.



“Evoluzione”, come detto, è aperto solamente agli operatori di settore che devono accreditarsi per potervi accedere a titolo completamente gratuito. Non sono previste attività “spettacolari” quali cooking show in quanto l’obiettivo è di far concentrare l’attenzione degli operatori esclusivamente sugli oli presenti. In sostanza un vero evento B2B.

Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/836574090051069/