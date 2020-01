Evgenij Onegin al Teatro Dell'Opera di Roma

Evgenij Onegin in scena al Teatro dell'Opera di Roma dal 18 al 29 febbraio 2020. Musica di Pëtr Il’ič Čajkovskij

Scene liriche in tre atti, con libretto del compositore e Konstantin Šilovskij dall’omonimo romanzo di Puškin. La prima rappresentazione assoluta fu al Teatro Malyj di Mosca 17 (29) marzo 1879

Tutte le informazioni sullo spettacolo

DIRETTORE James Conlon

REGIA Robert Carsen

MAESTRO DEL CORO Roberto Gabbiani

SCENE E COSTUMI Michael Levine

LUCI Jean Kalman

MOVIMENTI COREOGRAFICI Serge Bennathan

I principali interpreti

LARINA Irida Dragoti*

TAT’JANA Maria Bayankina

OLGA Yulia Matochkina

FILIPP’EVNA Anna Viktorova

EVGENIJ ONEGIN Markus Werba

LENSKIJ Saimir Pirgu

GREMIN John Relyea

ZARECKIJ Andrii Ganchuk*

TRIQUET Andrea Giovannini

* dal progetto “Fabbrica” Young Artist Program del Teatro dell’Opera di Roma

Orchestra e Coro del Teatro dell’Opera di Roma. Allestimento Canadian Opera Company.

Produzione creata per Metropolitan Opera di New York

In lingua originale con sovratitoli in italiano e inglese