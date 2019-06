Every Child Is My Child - ospiti a Velletri Libris

Domenica 16 Giugno dalle ore 20:00 Marco Bonini, Carlotta Natoli, FAUSTO MARIA SCIARAPPA, Donatella Finocchiaro saranno ospiti della rassegna letteraria Velletri Libris per presentare il libro ed il progetto "Every Child is My Child" Adriano Salani Editore presso la Casa delle Culture e della Musica di Velletri - Piazza Trento e Trieste.

INGRESSO LIBERO



Ore 20:00 - Degustazione enogastronomica

Ore 21.00 - Incontro con l'autore



Ideato e realizzato dalla libreria Mondadori Bookstore Velletri in collaborazione con la Fondazione di Partecipazione Arte e Cultura Città di Velletri.



Degustazioni enogastronomiche a cura di Casale della Regina, Gelatomania Velletri, CREA di Velletri, accompagnati dai vini della cantina Societa' Agricola Veliterna VINI srl.

Laboratori creativo-culturali e intrattenimento per i giovani lettori a cura di FantAnimazione - Centro Estivo Hakuna Matata

"Costruire una scuola a Reyhanli, al confine con la Siria: ecco il meraviglioso progetto che può diventare realtà anche grazie a questo libro!

#EVERYCHILDISMYCHILD è l’iniziativa di un gruppo di artisti e cittadini, una compagnia di amici che si è ritrovata nell’idea che ogni bambino meriti le medesime attenzioni ed opportunità di tutti gli altri, malgrado le guerre e le tante sofferenze.

Attori, registi, cantanti… 33 popolarissimi protagonisti del mondo dello spettacolo italiano sono tornati bambini per raccontarci storie basate sui ricordi della propria infanzia e incentrate sul tema della felicità e della spensieratezza. Un libro molto divertente e piacevole da sfogliare, anche grazie alle illustrazioni di grandi artisti e alle allegre fotografie degli autori bambini.



"Due sono le cose che ti rendono ‘genitore’: fare un figlio e mandarlo a scuola. La prima richiede molte energie; per la seconda basta un libro: questo.” - MICHELA MURGIA



Gli artisti che hanno partecipato a questo libro:

Niccolò Agliardi, Luca Argentero, Claudio Bisio, Marco Bonini, Andrea Bosca, Lorena Cacciatore, Paolo Calabresi, Giorgia Cardaci, Alessandro Cattelan, Martina Colombari, Lodovica Comello, ‪Paola Cortellesi, ‪Simone Cristicchi, Valentina D'Agostino, ‪Fedez, Donatella Finocchiaro, Diane Fleri, Anna Foglietta, Giorgia, Lino Guanciale, J-Ax, La Pina, Edoardo Leo, Vinicio Marchioni, Paola Minaccioni, Gabriella Pession, Lillo Petrolo, ‪Violante Placido, Vittoria Puccini, ‪Saturnino, ‪Daniele Silvestri, Sofia Viscardi, Luca Zingaretti.

Cristina Amodeo, Peppo Bianchessi, Camilla Falsini, Giulia Orecchia, Anna Laura Cantone, Giuseppe Orlando, Linda Toigo, Simona Mulazzani, Spider, Serena Riglietti, Paola Rollo, Zosia Dzierzawska, Paolo Bacilieri, Allegra Agliardi, Costanza Favero, Ivan Canu, Sonia M. Luce Possentini, Debora Guidi, Silvia Idili, Alice Beniero, Fabian Negrin, Gaia Stella, Daniela Tieni, Desideria Guicciardini, Julia Binfield, Michele Ferri, Claudio Prati, Silver, Elenia Beretta, Teresa Sdralevich, Guido Scarabottolo, Arianna Vairo, Olimpia Zagnoli.



Tutti i proventi di questo libro spettanti agli Autori verranno interamente devoluti al Plaster School Project."