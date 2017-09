Evento finale Smile: promozione della ciclabilità a Roma

Presentazione del progetto SMILE (Soft Mobility Integrated Learning In English) e buone pratiche per la promozione della ciclabilità a Roma.

Dopo due anni di sviluppo, sperimentazione e messa a punto dei moduli didattici, Rebike Altermobility è pronta a presentare il toolkit di SMILE, progetto cofinanziato dal programma Erasmus+ e coordinato da ReBike. Il toolkit SMILE, realizzato in collaborazione con i partner del progetto e testato nelle scuole elementari dei paesi coinvolti, è ora pronto per essere diffuso e utilizzato da insegnanti ed educatori che vogliano replicare l’esperienza con le proprie classi.



Durante l’evento ci sarà spazio anche per presentare altre buone pratiche, realizzate in questi anni da organizzazioni che come ReBike lavorano per rendere Roma una città più vivibile, come la Magnalonga, il Bike to School, Gazebike e la compagnia teatrali Semi Volanti che porta in giro per l’Italia lo spettacolo Altri Mondi Bike Tour.



Proprio con la bicicletta, protagonista del progetto SMILE, raggiungeremo il luogo dell’evento: una pedalata simbolica per le vie del centro di Roma fino alla Città dell’Altra Economia, che coinvolge adulti e bambini, per inaugurare al meglio l’inizio dell’anno scolastico e promuovere il progetto Bike To School.

L’appuntamento è per tutti alle ore 14:00 a Piazza Vittorio! Questo il link per partecipare alla pedalata: www.facebook.com/events/143527509478720



Bike Rodeo

Negli spazi esterni della Città dell’Altra Economia sarà allestito un bike rodeo, un percorso che tra gimcane, salti e ostacoli terrà impegnati i bambini durante lo svolgimento della conferenza.



Spettacolo teatrale alimentato a pedali

A chiudere l’evento sarà lo spettacolo Altri Mondi Bike Tour, che racconterà al pubblico le incredibili storie delle strategie di sopravvivenza delle piante e degli animali, la loro organizzazione sociale e le loro forme d’intelligenza. Venite preparati, perché ad alimentare lo spettacolo sarete proprio voi del pubblico!