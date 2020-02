"Evento Assoluto": Pastificio Secondi celebra il mangiare sano e consapevole

Ogni venerdì, sabato e domenica a partire dal 14 febbraio e fino al 15 marzo 2020, il Pastificio Secondi organizza l’ “Evento Assoluto” - cinque incontri che culmineranno in un grande evento finale previsto per il 21 marzo- per far degustare e conoscere al pubblico il raviolo Assoluto, una linea di ravioli che ha come ripieno un solo ingrediente. “Conoscenza e formazione per scelte consapevoli.

Questi 5 incontri nascono con l'intento di porre l'attenzione su materie prime ‘povere’ e che spesse suscitano scarso interesse nel consumatore ma che hanno altissimi valori nutrizionali. Assoluto è un prodotto riconoscibile che ben si presta ad essere valorizzato in cucina. Noi vogliamo perseguire la strada della conoscenza come libertà di scelta" dichiara il Maestro Mauro Secondi.

Il Raviolo "Assoluto" di Pastificio Secondi

Il raviolo Assoluto ha ottenuto il 23 settembre 2019 il Bollino dell’Associazione Italiana Nutrizionisti per l’elevato potere nutraceutico, un importante riconoscimento frutto di due anni di ricerca in cucina tra il Maestro Mauro Secondi ed il Dott. Domenicantonio Galatà, Presidente di AINC. Di seguito i punti che riassumono le ragioni scientifiche dell’assegnazione:aumentata biodisponibilità dei nutrienti, vitamine e sali minerali grazie alle modalità di preparazione e cottura; aumentata biodisponibilità del ferro, prezioso soprattutto per la donna di oggi che ne è frequentemente carente; aumentata concentrazione di vitamine liposolubili come il licopene ed il betacarotene; aumentata digeribilità dei vegetali; aumentato apporto di fibre; aumentato apporto di polifenoli difficilmente assorbiti dal nostro intestino perché difficili da estrarre; aumentata azione antiossidante grazia ad adeguati processi di cottura e conservazione. Inoltre, nella linea “Assoluto” il quantitativo di polifenoli biodisponibili è superiore ed aumenta naturalmente con il passare dei giorni.

I 5 incontri dedicati all"Assoluto"

Ogni weekend, a partire dal 14 febbraio, sarà possibile acquistare e degustare un particolare tipo di Assoluto che verrà proposto come raviolo ma anche nella versione crema. Inoltre, ogni domenica (solo su prenotazione e solo per adulti) dalle ore 11.00 alle ore 13.30 sarà possibile partecipare al corso "Cuciniamolo insieme" (costo a persona: 20,00 euro) durante il quale verranno eseguite due ricette a base di Assoluto. Un'occasione in più per scoprire come valorizzare ai fornelli l’Assoluto.

Protagonista del primo incontro (14-16 febbraio) sarà l’Assoluto di Carota che verrà cucinato e degustato durante il corso di domenica in due versioni: Assoluto di carota con fonduta di Parmigiano Reggiano, polvere di bergamotto e porro croccante e Assoluto di carota con ragù di maiale tagliato a coltello al profumo di anice stellato e briciole di pane.

Di seguito il programma dei prossimi incontri dell'Evento Assoluto:

- secondo incontro (21-23 febbraio) dedicato all’ Assoluto di Cavolo Viola;

- terzo incontro (28 febbraio-1 marzo) dedicato alla Cipolla Rossa e al Broccolo Romanesco;

- quarto incontro (6-8 marzo) dedicato al Topinambur;

- quinto incontro (13-15 marzo) dedicato al Sedano Rapa.

Ma non finisce qui, sabato 21 marzo è in programma la Festa di Primavera, un grande appuntamento per concludere l'Evento Assoluto con corsi per bambini e adulti e un imperdibile pranzo per festeggiare insieme l'arrivo della stagione primaverile.

L'iniziativa #IoMangioAssoluto

L’ Evento Assoluto coinvolgerà il pubblico non solo in modalità offline ma anche online attraverso il progetto “Condividi la tua ricetta”. Tutti coloro che acquisteranno il raviolo Assoluto e si cimenteranno nella realizzazione di una ricetta, potranno contribuire a divulgare il messaggio dell'importanza di mangiare consapevolmente, condividendo la ricetta su Instagram, taggando il profilo del Pastificio Secondi (@pastificio_secondi) e utilizzando l’hashtag #iomangioassoluto. Inoltre, le tre ricette che otterranno più like alla data del 16 marzo ore 10.00 riceveranno un invito omaggio per il pranzo del 21 marzo.

Un modo in più per rendere virale l'importanza del mangiare bene e sano.