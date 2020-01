Il weekend per tutti è quello di ShopToday. Gli eventi da non perdere

Diciamoci la verità, il weekend è per chi riesce a coglierla l’occasione per vivere ciò che ci sta sfuggendo di mano: da soli o in compagnia è infatti l’occasione di vivere un po’ noi stessi. E che sia di cultura, sport, buon cibo, sia soprattutto per tutti un fantastico weekend. ShopToday, lo shop di RomaToday, offre eventi da non perdere a prezzi scontatissimi.

Weekend a teatro

Il Teatro Cometa Off propone dal 15 al 26 gennaio (PREZZI SCONTATI SULLO SHOP DI ROMATODAY) lo spettacolo Il Motore di Roselena, la tragicomica storia di una donna il cui sogno da conquistare è la tuta da pilota. Amante dei motori, compirà un percorso davvero unico arrivando a tu pe tu con il suo destino: riuscirà a domarlo come riesce con le sue amate macchine? A voi scoprirne la risposta.

L’Amore è questione di naso è l’altra proposta messa in scena al Teatro L’Aura (PREZZI SCONTATI SULLO SHOP DI ROMATODAY)dal 16 al 19 gennaio: perché viviamo il sesso come un tabù? Tutto parte da qui e ed è qui che andranno poi a risolversi situazioni e riflessioni che guideranno lo spettatore a trovare la risposta a questo eterno dilemma. Il divertimento è assicurato!

Cinecittà si mostra Shows Off

Altra proposta interessante è quella di visitare gli edifici e i set che hanno reso Cinecittà indimenticabile. Cinecittà si mostra Shows Off (PREZZI SCONTATI SULLO SHOP DI ROMATODAY) è l’occasione da non perdere per entrare in un mondo dove il tempo ne è restato per sempre fuori.

Welcome to Rome

Ritornare indietro nel tempo è ora possibile. Welcome to Rome (PREZZI SCONTATI SULLO SHOP DI ROMATODAY) è la promessa di sentire addosso l’emozione di passeggiare per la grande Roma che fu scoprendo i retroscena dei suoi 2700 anni di storia.

E poi la neve!

Il weekend può essere l’occasione di fare una gita sulla neve senza allontanarsi troppo da casa. Campo Felice Skipass(PREZZI SCONTATI SULLO SHOP DI ROMATODAY) è il posto giusto per quanti vogliono dedicarsi allo sci e al divertimento in bianco!