Cresce l’attesa per l'evento d'Arte "Frida Kahlo e Diego Rivera - Il Caos Dentro" dal 12 ottobre a Roma

La grande Mostra “Il caos dentro” dedicata ai coniugi-artisti Frida Kahlo e Diego Rivera, aprirà ufficialmente i battenti al “Set Spazio Eventi Tirso” di Roma il prossimo 12 Ottobre 2019.

Frida Kahlo e Diego Rivera rappresentano il simbolo dell’avanguardia artistica e culturale messicana del Novecento. Frida Kahlo è quella straordinaria artista con una vita travagliata, tra avventure, passioni e dispiaceri, che ha lasciato al mondo un patrimonio d’Arte senza paragoni, mentre il suo amato Diego Rivera, fu tra i principali ispiratori dell’arte muralista.

L’innovativo percorso espositivo tematico della Mostra, che si sviluppa in oltre 600 mq. accompagnerà il visitatore direttamente nella vita di Frida Kahlo e Diego Rivera attraverso un racconto appassionante fatto di lettere, disegni, pagine di diario, oggetti di vita quotidiana, abiti, gioielli ed esclusive fotografie scattate all’epoca da Leo Matiz

Naturalmente in mostra anche alcuni dipinti originali mai esposti prima, come il RITRATTO DI FRIDA che Rivera disegnò nel 1954 o come “LA NINA DE LOS ABANICOS” sempre di Diego Rivera del 1913.

In esposizione anche l’opera di Frida Kahlo “Piden aereoplanos y les dan alas de petate” olio su cartone del 1938.

In questo particolare “viaggio” pieno di aneddoti e curiosità, il visitatore scoprirà per la prima volta, una ricostruzione scenico artistica della vita messicana attraverso la fedele riproduzione di “Casa Azul” con le sue stanze e il suo verde giardino. Un fitto percorso nel mondo di Frida Kahlo e Diego Rivera, ideato e sviluppato dal curatore della mostra, prof. Sergio Uribe.

La mostra si avvale del patrocinio delle ambasciate di Messico e Colombia, Detroit Institute Of Art – USA, oltre che della fondazione Leo Matiz presieduta dalla figlia Alejandra.

Dopo Roma, la seconda tappa dell’attesa Mostra “Il caos dentro” è programmata nel 2020 a Milano, presso “La Fabbrica del Vapore”.

Viste le numerose richieste per l’acquisto di biglietti la produzione comunica che da oggi sono in vendita on-line i biglietti della mostra presso www.tickettando.it e www.ticketone.it oppure chiamare info: 333-6095192