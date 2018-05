Evanxdana in concerto all'Asino Che Vola: opening Act Modular

Giovedì 10 maggio il duo Evanxdana, composto da Evan Marien al basso e Dana Hawkins alla batteria sarà in concerto presso l’Asino Che Vola: una tappa imperdibile che sarà accompagnata da una masterclass dedicata a tutti i musicisti. La band originaria di New York è caratterizzata da un sound innovativo che unisce generi, tecnologie e tecnica che creano un effetto sonoro unico. Navigando nell'onda post-Squarepusher, Thundercat, Flying Lotus di musica strumentale progressiva Evan Marien e Dana Hawkins creano una musica che fonde il jazz, l'elettronica, la cultura beat e il basso pesante. Il duo ha registrato di recente la sua esibizione al Mondriaan Jazz Festival in Olanda pubblicandola su Bandcamp: a questa seguirà un lavoro discografico completo di musica originale. ll loro canale YouTube ha centinaia di migliaia di visualizzazioni, sono riconosciuti in tutto il mondo come i precursori di un genere musicale all’avanguardia e sbarcheranno in esclusiva in Italia grazie alla collaborazione tra lo studio Totosound e Spacetronica.



Ad aprire il concerto i Modular, una delle novità più interessanti del panorama musicale della capitale. Questa band fonde i linguaggi della musica creando una forma d’arte cangiante dalla grande varietà di suggestioni e sensazioni. Dalla voce, la prima e più arcaica espressione musicale dell’essere umano, ai sintetizzatori elettronici analogici e digitali, passando per strumenti a percussione ed elettrici. Un percorso, dunque, che parte dal concetto di ripetitività dei ritmi tribali e che si sviluppa attraverso strutture complesse appartenenti alla teoria musicale contemporanea.

Il programma prevede:



Giovedì 10 maggio:

Masterclass di basso e di batteria con Evan Marien e Dana Hawkins presso

Totosoud Recording Studio dalle ore 16.

Costo 30 € a partecipante.

La prenotazione è obbligatoria scrivendo a info@totosound.it

Totosound Recording Studio - Via Vittorio Fiorini, 49



Concerto presso L’Asino che Vola dalle ore 21.30, Opening act dei Modular, a seguire EvanxDana.

Ingresso 15 € con consumazione.

Prenotazione tavoli disponibile scrivendo a http://www.lasinochevola.com/?page_id=3297

Asino Che Vola – via Antonio Coppi 12 d



Venerdì 11 maggio:

Lezioni private di Evan Marien e Dana Hawkins presso Tototosund Recording Studio a

partire dalle ore 14.00. Costo 50 € a lezione con possibilità di pacchetti unificati con

Masterclass e concerto live.

La prenotazione è obbligatoria scrivendo a info@totosound.it

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del sound newyorkese progressista e all’avanguardia!