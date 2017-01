EVA// [vitium] by Fête Mobile @ Rashõmon Bar

Sabato 28 Gennaio debutto al Rashõmon Bar & Club per il collettivo Fête mobile. Fête mobile è un gruppo di cinque ragazze a cui non basta il presente ma che vivono il passato ed il futuro. In un mondo dove il virtuale è reale loro vogliono assaporare quello che è solo immaginato e ricordato. Il progetto Fete mobile nasce con l'intento di creare atmosfere fuori dal tempo ed oltre lo spazio, con una serie di serate frizzanti ed artistiche, dove piacere e divertimento si fondono con la cultura. Durante la serata ci sarà una mostra di disegni sui vizi capitali, una lista di drink mixology creati appositamente e nel rashomon club proiezioni interattive, live painting e performance teatrali.