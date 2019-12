Europe Night con la Tribute Band Prisoners in Paradise al Riverside

I Prisoners in Paradise nascono nel 2004 come band tributo agli svedesi Europe. Si fanno subito notare nel panorama nazionale diventando presto il tributo di riferimento nel centro e sud italia, suonano insieme a Ian Haugland, batterista degli Europe, alla convention italiana della band, e nel 2008 partono in un mini tour attraverso tutta l'Italia con Kee Marcello chitarrista della band nel periodo d'oro dall'87 al 92.

Grazie a questo tour e alla loro preparazione tecnica vengono chiamati ad aprire la serata per artisti internazionali come Keep Winger e i Tyketto; dopo vari cambiamenti di formazione, al momento la band è così composta Max Farina alla voce, Andrea Casali basso e cori, Emanuele Casali tastiere e voce, Silvio D' Onorio Chitarra, Fabio Pollastri alla batteria.

Con una formazione del genere e gli anni condivisi sul palco, in onore degli Europe, sarà difficile che questa band non riesca a trascinarvi nella memorabile carriera di questa rock band anni ’80.

I Prisoners in Paradise si esibiranno Venerdi 13 Dicembre, al Riverside Food Sounds Good, sito in Viale Gottardo 12.

Lo spettacolo live comincerà alle 22.00, il costo del biglietto d’ingresso è di 3 euro; si accettano prenotazioni dei tavoli per chi vorrà cenare, telefonando al numero 0686890760.