I nuovi Spinjitzu di Lego® a Euroma2

Nel weekend di sabato 24 e domenica 25 marzo il tour italiano LEGO® Ninjago arriverà a Roma presso Euroma2. Una favolosa occasione in cui i bambini potranno provare i nuovi set LEGO Ninjago dedicati all’arte dello Spinjitzu. Euroma2 e il Gruppo LEGO vogliono sorprendere piccoli e grandi maestri Ninja con un evento interamente dedicato a loro.



I nuovi Spinjitzu saranno i grandi protagonisti e i famosissimi Ninja saranno i grandi eroi delle gare tra i bambini che potranno prendere parte a due competizioni diverse: lanciare lo spinjitzu sulla rampa di lancio e mandarlo più in alto possibile o lanciare lo spinjitzu su un tavolo per vedere chi lo fa girare più a lungo.

Abilità, astuzia e gran voglia di divertirsi sono gli ingredienti necessari per prendere parte alla sfida con Cole, Lloyd, Nya, Kai, Zane e Jay.

Il 24 e il 25 marzo Euroma2 attende i giovani maestri Ninja, o chi non vede l’ora di diventarlo, dalle 10.00 alle 20.00; sono veramente tantissime le sorprese per chi partecipa alle sfide!

Un’opportunità da non perdere per un’avvincente gara tra amici, per chi già conosce il mondo di Ninjago o per chi vi si avvicina per la prima volta.

Uno stupendo modello Ninja a misura reale sarà a disposizione di grandi e piccini per foto indimenticabili e tutti i bimbi avranno modo di scoprire i nuovi set LEGO Ninjago.

Gare di Spinjtzu, sorprese indimenticabili e momenti in allegria continuano a Roma sabato 24 e domenica 25 marzo per poi proseguire, nei weekend successivi, nel favolo tour LEGO Ninjago.



Ingresso libero.



EUROMA2 Via Cristoforo Colombo, angolo Viale dell'Oceano Pacifico (Roma)

Tel. +39 06 52621612

www.euroma2.it