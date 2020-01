Il Caffè Letterario di Euroma2 presenta "Il grande libro delle erbe officinali per le donne"

Euroma2 apre il nuovo anno al femminile, con un appuntamento del Caffè Letterario tutto dedicato al benessere delle donne. Il 17 gennaio l’autrice Roberta Maresci sarà presente ad Euroma2, alle ore 18, per presentare il suo ultimo libro, "Il grande libro delle erbe medicinali per le donne (Edizioni Sonda), insieme alla giornalista Cinzia Giorgio, Direttrice di Pink Magazine Italia. Tema dell’incontro saranno le proprietà e i molteplici benefici di alcune importanti “alleate” delle donne: le piante medicinali. L’attenzione si concentrerà sui rimedi “a misura di donna”, in particolare per quel che riguarda alcune fasi delicate, come la gravidanza, l’allattamento e la menopausa.

Con questa guida pratica e approfondita, l’autrice Roberta Maresci, nel libro scritto a quattro mani con Cyndi Gilbert, naturopata e docente di medicina naturale presso il Canadian College di Naturopathic Medicine, ha voluto raccogliere in un manuale, le proprietà curative delle piante che possono essere utilizzate attraverso tinture, decotti, compresse e infusi. In questo dizionario, Gilbert e Maresci mettono a disposizione delle donne centinaia di rimedi naturali e consigli per gestire o prevenire alcuni disturbi al femminile: dall’endometriosi alle vene varicose, senza tralasciare le problematiche legate a gravidanza e allattamento. Per ciascun disturbo, c'è la descrizione dei sintomi e il rimedio più adatto. Per ogni erba medicinale, c'è almeno un suggerimento per gestire, prevenire o alleviare la patologia.

L’erbario è ricco: spazia dalle più familiari Camomilla e Melissa, al meno comune Berberis vulgaris, utile per fegato e cistifellea, o il trifoglio rosso, prezioso alleato per i disturbi nel periodo della menopausa.

Doppia è la chiave di lettura, con un testo principale scritto su basi mediche rigorose e varie pillole curiose ad alleggerirne la lettura. Con il patrocinio della LILT, Lega Italiana per la Lotta ai Tumori, e del Comitato Nazionale Italiano Fair Play riconosciuto dal CONI, ne “Il grande libro delle erbe medicinali per le donne” la naturopata Gilbert ha selezionato il contenuto di natura medica, come anticipa nella prefazione.

L’appuntamento si svolgerà al 2° piano, di fronte alla libreria Feltrinelli, ed è in collaborazione con il negozio Erboristerie d’Italia, che regalerà dei gadget ai presenti.

Cyndi Gilbert, naturopata, è docente di medicina naturale presso il Canadian College di Naturopathic Medicine. Vive e lavora a Toronto, e si occupa personalmente di coltivare le erbe officinali che prescrive alle sue pazienti.

Roberta Maresci, giornalista e scrittrice, è stata voce e autrice per Rai Radio2. Ha curato enciclopedie e pubblicato 14 libri. Ha un giardino delle meraviglie, dove coltiva un’officina di erbe e piante, coinvolgendo amici di pollice e parenti.