EUREKA! in Biblioteca. Il bello della Scienza a portata di mano

Domenica 22 aprile, Giornata mondiale della Terra, la Biblioteca Vaccheria Nardi sarà aperta dalle 10:00 alle 18:00 per le attività di Eureka! in biblioteca, programma di divulgazione scientifica promossa da Biblioteche di Roma in collaborazione con i Musei Scientifici della Capitale e con National Geographic Festival delle Scienze.



dalle 10:00 alle 18:00

Corner bibliografico a cura della libreria Libroteca



ore 11:00

Un viaggio nel sistema solare con il Dottor Stellarium

Dopo lo strepitoso spettacolo A caccia di comete, torna a grande richiesta nella nostra biblioteca il Dottor Stellarium. Con l’astronomo Gabriele Catanzaro. A cura del Planetario di Roma



ore 14.30

Exomars. The Hunt for Life Exomars

Missione Marte (60’)

Proiezione del documentario a cura di National Geographic

C'è mai stata vita su Marte? Per rispondere a questa domanda, oggetto di un vivace dibattito nella comunità scientifica, nel marzo 2016 l'Europa ha lanciato una missione senza precedenti. Il documentario è un'appassionante avventura che conduce lo spettatore dietro le quinte della missione stessa e affronta una domanda domanda legittima e dai toni curiosi: esiste vita sul Pianeta Rosso?



ore 16

Il Cielo della scoperta di 51 Pegasi b

a cura di Roma Planetario

Con l’astronomo Stefano Giovanardi.

L’incontro fa parte del ciclo Sette cieli stellati che cambiarono il mondo.

51 Pegasi b noto anche come Bellerophon o Bellerofonte, dal nome dell'eroe greco che domò il cavallo alato Pegaso, la costellazione in cui si trova, successivamente rinominato Dimidium, è un pianeta extrasolare, ed è stato il primo ad essere scoperto nel 1995 attorno a una stella simile al nostro Sole.