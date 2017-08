Eur: Roma e il moderno

Una passeggiata originale per andare a scoprire uno dei più importanti quartieri moderni della città, l’Eur. Fortemente voluto dal governo fascista nella prima metà del Novecento per l’Esposizione Universale che si sarebbe dovuta tenere a Roma, venne progettato dai massimi architetti ed urbanisti dell’epoca, ispirandosi da un lato alle antiche forme romane e dall’altro ad un rinnovato gusto neoclassico, tipico di questo periodo. Imponenti edifici ancora oggi fanno da cornice ad un quartiere rinomato per il suo carattere funzionale e celebrativo allo stesso tempo.



Quando

Domenica 10 Settembre 2017 alle ore 19:00



Dove

Piazza John Kennedy 1, davanti al Palazzo dei Ricevimenti e dei Congressi



Costi

Quota di partecipazione euro 8 a persona, gratis per i minori. La prenotazione è obbligatoria.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/eur-roma-il-moderno/