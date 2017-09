L'EUR e il suggestivo giardino delle cascate

Zampilla di nuovo l’acqua nel Giardino delle Cascate sulle sponde del laghetto dell’Eur! Progettato nel lontano 1961 dall'architetto Raffaele De Vico, il suggestivo giardino è un gioiello di architettura paesaggistica che comprende pietre naturali, fontane, cascate, giochi d’acqua, e piante di diverse specie.

In questa splendida cornice terminerà la visita dell' E.U.R.: il quartiere, progettato nel 1936 per ospitare l’Esposizione Universale del 1942, venne terminato solo dopo la guerra in occasione delle Olimpiadi del 1960. Negli ultimi anni il quartiere è stato inoltre teatro di opere di riqualificazione urbana che hanno visto la costruzione di un nuovo centro congressi, la Nuvola di Fuksas e il Mediterraneum, il nuovo Acquario di Roma.



La passeggiata è anche un omaggio alle Giornate Europee del Patrimonio 2017, il cui tema è quest’anno “Cultura e Natura”.



Appuntamento: Sabato 23 Settembre alle ore 15.30 presso Quadrato della Concordia 5, di fronte l’ingresso del Palazzo della Civiltà Italiana

Contributo evento: 10 euro

A cura di: Chiara Addi



★Le nostre visite guidate e attività didattiche sono state progettate per essere inclusive, pertanto sono rivolte anche a persone con differenti disabilità, in particolare visiva



Per informazioni:

info@radiciassociazioneculturale.it / 329.1755086