Sabato 1°aprile 2017 alle ore 18.30 si terrà l'inaugurazione della mostra fotografica di Carlo D'Orta EUR 42 | OGGI - Visioni Differenti, a cura di Giuseppe Prode, nella sede della galleria Honos Art a Roma. In mostra 24 scatti, la maggior parte dei quali mai esposti e realizzati per l'occasione da Carlo D'Orta, per raccontare un quartiere romano, l'EUR, troppo spesso minimizzato e ricordato come emblema del razionalismo novecentesco. L'architettura e le proiezioni ortogonali degli edifici costituiscono lo scenario su cui i giochi di luci ed ombre si intersecano, creando nuovi spazi in cui D'Orta cerca quelle che lui stesso definisce Vibrazioni: i riflessi delle vetrate dei palazzi alterano il rigore, rimandando a visioni originali, nuove dimensioni, nuovi equilibri. Uno sguardo originale e diverso sull'EUR, quello del fotografo; una produzione che vuole stimolare la curiosità del visitatore all'insegna della scoperta o ri-scoperta di quello che ci circonda, evitando di cedere alla pigrizia dell'occhio, per andare oltre, sforzandosi di leggere un quotidiano visivo che non si vede mai, ma che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni. La ricerca si è quindi concentrata su prospettive e scorci capaci di affiancare, unire, intrecciare architetture diverse e soprattutto, ove possibile, architetture razionaliste e contemporanee insieme. In un primo momento è il senso di estraniazione a prevalere, ma poi, concentrandosi sul punto di vista adottato dal fotografo e sul racconto, si afferma una prospettiva "semplicemente" diversa: il Colosseo Quadrato ovvero il Palazzo della Civiltà del Lavoro, il Museo della Civiltà Romana, i palazzi di vetro dell'EUR raccontano un altro EUR, un quartiere quasi futurista fatto di movimento, di scomposizione delle forme, di travisamento del reale verso un mondo fantastico. Un'indagine, dunque, non soltanto sull'EUR storico e organico del periodo razionalista, né solo su quello delle grandi architetture moderne e contemporanee realizzate dal 1960 in poi, ma sulle due visioni dell'EUR - quello razionalista e quello contemporaneo - letti strettamente insieme, nel loro intreccio e dialogo continuo.