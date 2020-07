Etruria Jazz Festival 2020

Riparte l'Estate Caerite 2020 di Cerveteri al Parco della Legnara.

Gli appuntamenti di questo weekend (18 e 19 luglio) sono dedicati alla sezione dell'Etruria Jazz Festival, che ospiterà i concerti del MAT Trio e di Simone Alessandrini Storytellers.



Sabato 18 luglio - MAT Trio

Formazione:

Marcello Allulli - sax tenore

Francesco Diodati - chitarra, loops

Ermanno Baron - batteria



Domenica 19 luglio - Simone Alessandrini Storytellers

Formazione:

Simone Alessandrini, sax alto e soprano

Antonello Sorrentino, tromba

Federico Pascucci, sax tenore e clarinetto

Riccardo Gola, basso elettrico ed effetti

Riccardo Gambatesa, batteria



L'ingresso sarà gratuito!



Per motivi di sicurezza e rispetto delle vigenti normative anti-covid gli ingressi saranno contingentati.

All’entrata verrà misurata tramite termoscanner la temperatura corporea di ognuno, che non dovrà essere più alta di 37,5°C.

All’interno del Parco della Legnara sono disponibili 440 posti a sedere, tutti rigorosamente distanziati l’uno dall’altro. Una volta terminati i posti non potremo ammettere altre persone all’interno dell’arena-spettacolo.

È obbligatorio indossare la mascherina fino al raggiungimento del posto e in ogni spostamento all’interno del Parco. Pertanto sarà impedito l’accesso a chiunque arriverà all’ingresso del Parco sprovvisto di mascherina.