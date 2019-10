EtnoTrek: un pezzo d'Africa nel cuore di Roma per la Giornata del Camminare 2019

Ponti di Vista: uno sguardo sensoriale sui Cammini d’Italia. I Disabili visivi, vedenti o ipovedenti saranno guidati da Accompagnatori Volontari senza nessun costo aggiuntivo



Gli EtnoTrek sono “Camminate Culturali” ideate dall'Associazione Pontieri del Dialogo aventi lo scopo di creare momenti di incontro con Comunità geografiche e/o religiose. L’esperienza avviene attraverso la presentazione di usanze (cibi, riti, tradizioni, musica e costumi) svolte nei luoghi di ritrovo o di culto. La maggior parte dei partecipanti non conosce queste realtà e camminare è la velocità migliore per inquadrare il territorio di riferimento e preparare il confronto di chi bussa alla porta e di chi accoglie.



Per la Giornata del Camminare, il prossimo 13 ottobre, con i Pontieri si andrà a conoscere la Comunità Cattolica Congolese che celebra la Messa domenicale in modo del tutto particolare. Un coro anima la Funzione con musiche, balli e una trascinante partecipazione di tutti i fedeli attraverso la spiritualità e la cultura delle proprie origini. Nel tempo questo luogo è diventato un punto d'incontro interculturale: Africani d'altre nazioni, Francesi, Inglesi e Italiani sono frequentatori abituali di queste celebrazioni



#APPUNTAMENTO ore 09:00 Ristorante Africa, via Gaeta 26 (Linea A/B uscita Roma Termini oppure B Castro Pretorio)



#Evento GRATUITO E APERTO A TUTTI ISCRIZIONI OBBLIGATORIE



Iscrizioni online: http://www.pontierideldialogo.org/?page_id=2298,

oppure mandare mail: info@pontierideldialogo.org