Etnie al Teatro Tor Bella Monaca

Nando Citarella & La Paranza presentano ETNIE il 23 maggio alle ore 21 al Teatro Tor Bella Monaca. Un concerto che ospita artisti da tutto il mondo.



Voci, ritmi, danze intorno ad una Festa. Etnie è un progetto ideato 35 anni da Nando Citarella e che ha girato in molti luoghi del nostro sud dalla Calabria alla Sardegna dalla Puglia al Cilento (dal 2000) dove ha piantato le tende (Marina di Camerota) e che dal 1996 viene organizzato in collaborazione con l’Accademia Musicale Interamnense. Il Progetto si basa sul l’incontro e sulle radici comuni coreutiche e musicali che tanti popoli hanno e sui linguaggi del corpo attraverso i riti e le feste che nelle tradizioni si manifestano come anche nella vocalità e nella percussione. Tanti sono i maestri coinvolti: Steve Emejuri (Nigeria), Saad Ismail (Egitto), Maria Josè Leon Soto, Josè Salgueiro (Spagna), Ambili Abraham (India), Pejman Tadayon (Iran), Walter (Cobra), Costa (Brasile), oltre a maestri italiani esperti di musiche e danze quali: Gabriella Aiello, Ruggero Artale, Filippo Avignonesi, Giovanni Volpe, Antonio Montuori, Valter Paiola, Giovanni Lo Cascio, e quest’anno Michele Diana (per la parte legata alle arti circensi nella tradizione e la musica per adulti e bambini dai 5 anni), Nando Citarella. Etnie è una festa vera e propria che vuole mettere in risalto l’unità e lo spirito di accoglienza e di interscambio che i popoli de’ lo munno tutto hanno sempre avuto.



23 maggio ore 21, con Nando Citarella, Ruggero Artale, Steve Emejuru, Saad Ismail, Gabriella Aiello, Giovanni Lo Cascio, Ambili Abraham, Filippo Avignonesi, Giovanni Volpe, Antonio Montuori, Valter Paiola e con il contributo video di Pejman Tadayon, Maria Jose Leon Soto, Jose Salgueiro, Michele Diana, Walter Da Costa direzione organizzativa Accademia Musicale Interamnense di Milena Giannoni Nando Citarella & Compagnia “La Paranza” Associazione Culturale



Info sul progetto: www.etnieonline.org



BIGLIETTI

intero 10,50 Euro

ridotto 8,50 Euro

giovani 7,00 Euro

invalidità 5,00 Euro

diversamente abili 2,50 Euro

prezzo speciale GIFT CARD 7,50 Euro



info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it