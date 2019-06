"Etica dei sentimenti" alla Basilica di Massenzio

Prende il via l’ultima settimana di LETTERATURE Festival Internazionale di Roma alla Basilica di Massenzio dove martedì 25 giugno alle ore 21 andrà in scena il settimo appuntamento di questa diciottesima edizione della manifestazione. Nella serata dal titolo Etica dei sentimenti si alterneranno sul palco del Foro Romano quattro importanti autrici dell’attuale scena letteraria: TAYARI JONES, AYESHA HARRUNA ATTAH, MICHELA MARZANO e RACHEL KUSHNER.

L’argomento sul quale saranno chiamate a riflettere e che ha costituito il filo portante dell’intera kermesse letteraria sarà l’ormai noto “Il domani dei classici. Quand’è che un testo contemporaneo si dà come classico?”. La scrittrice americana Tayari Jones, uscita in Italia nel 2018 con il romanzo Un matrimonio americano, tratterà l’argomento con un testo intitolato Il futuro dei classici. Stesso titolo anche per la ghanese Attah, di recente pubblicata in Italia per la prima volta con il suo terzo romanzo La prima scintilla dei cento pozzi di Salaga. Proseguiranno la serata la docente universitaria Michela Marzano, anche lei appena uscita con il romanzo Idda, che leggerà un inedito dal titolo Il domani dei classici e l’americana Rachel Kushner con lo scritto intitolato La grande eccezione.

A curare gli intermezzi musicali di questa penultima serata sarà la Piccola Orchestra di Tor Pignattara diretta dal maestro Pino Pecorelli che, dopo l’esibizione di martedì 18, tornerà a calcare il palco di Massenzio con i suoi giovani musicisti.

In caso di pioggia l'evento si svolgerà al Teatro Eliseo in via Nazionale, 183.

L’edizione 2019 di LETTERATURE Festival Internazionale di Roma è curata dall’Istituzione Biblioteche di Roma, promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita culturale e organizzata da Zètema Progetto Cultura.

Il programma di otto serate con gli autori, che si svolge alla Basilica di Massenzio dal 4 al 27 giugno 2019, è ideato e diretto da Maria Ida Gaeta con la regia di Fabrizio Arcuri.

Gli autori protagonisti

TAYARI JONES

Nata nel 1970 ad Atlanta, in Georgia, si è laureata all’Arizona State University e all’Università dell’Iowa. Ha scritto per diverse testate giornalistiche. Vincitrice di numerosi premi letterari, è autrice dei romanzi Leaving Atlanta (2002), The Untelling (2005) e Silver Sparrow (2011). An American Marriage (2018) è il suo ultimo romanzo e il primo pubblicato in italia da Neri Pozza con il titolo Un matrimonio americano.

AYESHA HARRUNA ATTAH

È nata ad Accra (Ghana) nel 1983, città dove ha trascorso l’infanzia prima di andare a studiare negli Stati Uniti. I suoi primi due libri sono stati finalisti di premi prestigiosi. Il suo terzo romanzo, l’unico tradotto in Italia, La prima scintilla dei cento pozzi di Salaga (Marcos y Marcos, 2019), attraversa con gli occhi delle sue due protagoniste la complicata storia ghanese nell’ottocento schiavista.

MICHELA MARZANO

Nata a Roma nel 1970, professore ordinario di filosofia morale all'Università Paris Descartes, editorialista de la Repubblica. A partire dal 2004 è autrice di numerosi libri pubblicati con vari editori e tradotti in molte lingue, saggi e romanzi con cui ha vinto importanti premi conquistando successo di pubblico e di critica. Gli ultimi due romanzi, editi da Einaudi, sono L'amore che mi resta (2018) e Idda (2019).

RACHEL KUSHNER

Nata nel 1968 in Oregon, ha studiato alla Berkeley University e alla Columbia University. Ha lavorato come editor per importanti magazine prima di dedicarsi alla scrittura pubblicando i romanzi I lanciafiamme e Braci nella notte (Ponte alle Grazie, 2014 e 2015), entrambi finalisti al National Book Award. Il suo ultimo romanzo Mars Room (Einaudi, 2019) è stato selezionato come miglior libro dell'anno da Time Magazine e inserito tra i “libri notevoli” del New York Times.