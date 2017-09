Eterno di Lek & Sowat

Dopo la loro residenza all’Accademia di Francia Villa Medici durante la stagione 2015-2016, Wunderkammern Roma presenta la mostra di Lek & Sowat, nome d’arte del duo francese composto da Frédéric Malek (1971) e Mathieu Kendrick (1978). Gli artisti lavorano insieme dal 2010. La loro ricerca è legata alla disciplina detta “Urbex”, o “Exploration Urbaine”, attraverso la quale esplorano la città alla ricerca di rovine moderne, sotterranei e spazi abbandonati. In seguito al loro progetto “Mausolée” (2012), residenza artistica realizzata in un centro commerciale abbandonato di Parigi, sono stati invitati al Palais de Tokyo, dove hanno invaso gli spazi del museo solitamente chiusi al pubblico. Lek & Sowat vanno oltre i limiti dei graffiti tradizionali, le loro sperimentazioni in situ riuniscono video, astrazioni architettoniche, installazioni e archeologia.

“Eterno”, prima personale di Lek & Sowat a Wunderkammern, racconta il legame tra gli artisti e Roma. La Città Eterna è per loro una fonte inesauribile di materiale ricco di stimoli, alla quale il duo ha attinto indagandone e reinterpretandone i molteplici livelli di sostrato culturale, storico e artistico. Il risultato sono opere a parete e installative: le tele, come quadri moderni, sono cornici di forme geometriche irregolari e racchiudono la memoria, rielaborata, dei muri dei palazzi.

Le loro sculture industriali sono invece strutture metalliche recuperate e saldate, simbolo di una distruzione rinnovata e reinserita nella città. L’arte di Lek & Sowat nasce per strada, passa attraverso i luoghi abbandonati della città, scopre spazi nascosti e osserva le orme della storia. I frammenti si ricompongono in una sintesi fatta di segni che dà un nuovo volto ad un presente urbano, in continuo dialogo con il passato. Un’evoluzione artistica, una trasformazione fluttuante che mette a sistema tradizione e innovazione. I due artisti modificano il muro in tela e la parola in materia per appropriarsi nuovamente degli interni e degli esterni della città. La mostra fa parte della programmazione di “La Francia in scena”, stagione artistica dell’Institut français Italia. In occasione di “Eterno”, Lek & Sowat realizzeranno un intervento site specific nell’ambito della rassegna “I giovedì della Villa” presso Villa Medici. Gli artisti saranno presenti all'inaugurazione.