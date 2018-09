Eternal City Motorcycle Custom Show è l'evento custom più bello del centro Italia con esposizione moto customizzate di diversi generi dai chopper artigianali alle Cafè Rece di ogni tipo, dalle Harley Davidson alle Ducati. Saranno presenti anche diversi car club con le loro potentissime automobili e anche moltissimi Food Truck che vi delizieranno con panini e dolci personalizzati dell’evento.

Spettacoli live, stunt show esterni, flash mob a tema, suicide girl e fuel girl e diverse sorprese. Ospite Internazionale della manifestazione sarà Cole Foster Designer Influencer tra i più famosi al mondo. L'evento aprirà sabato 17 e chiuderà domenica 18 Novembre.

Gli orari saranno sabato dalle 10 alle 21 e domenica dalle 10 alle 20. Con i suoi 23.000 MQ l’Ex Dogana è oggi il primo spazio temporaneo in area di archeologia ferroviaria della capitale.Uno spazio multifunzionale in cui si fondono eventi, arte e musica.

Uno spazio unico per dimensioni. DEMO RIDE! una grande novità alla terza edizione dell'Eternal Custom Show, il 17 e il 18 novembre potrai infatti provare in anteprima tutte le nuove moto delle maggiori case motociclistiche del 2019. SAVE THE DATE!