Eternal City Fest porta sul palco Kool G rap e Evidence

Tak Production ha il piacere di presentare la prima edizione dell'Eternal City Fest con due pesi massimi della scena Hip-Hop americana. Stiamo parlando di Kool G Rap, che a vent'anni dal suo ultimo tour europeo presenterà il suo nuovo album in uscita, "Return Of The Don", per la prima volta in Italia; non di minor spessore Evidence aka Mr Slow Flow, fuori da pochi giorni col primo singolo del suo nuovo progetto discografico anch'esso in imminente uscita. Oltre ai due protagonisti, lo show dell'Eternal City Fest sarà curato dalla King Kong Posse aka Welcome 2 The Jungle, Il Turco con Mr. Phil e la giovane Doll Kill per accompagnare il pubblico fin dal tardo pomeriggio con i loro showcase, mentre a Dj Baro from Colle der Fomento sarà affidato un dj set esplosivo in chiusura. L'appuntamento è per il 10 Giugno al Villaggio Globale di Roma per questo mega evento di inizio estate. Info Prevendite Online: https://goo.gl/3FMXOI Oppure acquistabili da Graff Dream in Via Noto 35 , Roma

Gallery