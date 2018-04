ETERNA – Il compleanno di Roma al Pincio

Fervono i preparativi per ETERNA – Compleanno di Roma, il festival che oramai da tre anni impreziosisce la città con i suoi auguri speciali. In occasione del compleanno numero 2771 sarà il Pincio (il 21 e il 22 aprile) la location designata per festeggiare con tutti i romani la nascita della

nostra città tanto amata: 12 ore di intrattenimento al giorno per una festa imperdibile.

Due giorni di musica, spettacolo, fitness, street art, street food, karaoke, suoni, colori, a rte, tutto nelnome della romanità: un evento con e per le eccellenze romane, che rimarcano il proprio ruolo mettendo in scena il loro contributo per Roma.

Nato dalla necessità di regalare ai romani un motivo per festeggiare Roma avvicinando il popolo inma niera concreta alla città, il festival Eterna compleanno di Roma vuole creare un legame che si sta perdendo tra i romani e la propria città, proponendo un viaggio alla scoperta della città chevive e contribuisce a portare alto il nome del made in Rome: artisti, artigiani, persone e personaggi si uniranno per raccontare l’essenza della città, e lo faranno attraverso un intrattenimento e un’offerta costruita su misura delle ultime tendenze cittadine.

L'appuntamento è al Pincio, il 21 ed il 22 aprile, all'interno della manifestazione “Villaggio per la Terra”: una collaborazione importante, che rimarca la necessità di una via ecosostenibile e rispettosa della natura anche nell'organizzazione di eventi e festival.

Romatoday sarà media partner dell'evento e da queste pagine vi racconteremo giorno dopogiorno il m aking of del festival, andando anche ad indagare la Roma che ci piace, quella che ci fa ancora grandi nel mondo, dal piccolo artigiano al grande cantante. La Roma pronta per esserefesteggiata da Eterna.

Eterna – Compleanno di Roma | Il Programma

IL VILLAGGIO #ETERNA2771 NEL CUORE DI VILLA BORGHESE.

Sulla terrazza del Pincio con il Main Stage si esibiranno gli artisti figli di mamma Roma, prenderà vita la notte dei Desideri, lo Street Art Corner, l’area interviste e test drive di Smart con Luca Vecchi che indaga la romanità, e l’infopoint con l’hub di Roma Today e gestito dai ragazzi dell’AIPD e il torneo di Biliardino (Roma Nord vs Roma Sud).

Al Galoppatoio di Villa Borghese invece sorgeranno attività per tutta la famiglia con il Palco Libero, La città dei bambini e i Dibattiti di attualità.

MAINSTAGE. Aperto dalle 12.00 fino alle 24.00 sia del 21 che del 22 aprile, vedrà protagonisti sul palco grandi nomi come Adriano Bono, gli Audio Magazine e l'Aperitivo Pressappochista (il 21 aprile) oltre a Spaghetti Unplugged e Gulia Anania e la sua Bella, Gabriella il 22. Cuore del mainstage nelle due giornate la Notte dei Desideri ed il Concerto per la Terra (con Andrea Perrone, Briga, Chiara Galiazzo ed Elodie)

LA NOTTE DEI DESIDERI. A partire dalle 20.00 del 21 aprile tanti ospiti per animare la notte dei desideri, il simbolo di #Eterna 2771. Antonio Giuliani, Piotta, The pischellis, Max Paiella, Namasté Dance Company, la compagnia Feel that swing, Other e Andrea Bronzo ci accompagneranno in un varietà tutto made in Roma. Alle 23,30 i romani sono invitati ad esprimere un desiderio per Roma liberando insieme, nello stesso momento, nel cielo i 2771 palloncini simboli delle candeline di compleanno. Partecipa alla cerimonia anche il ‘Villaggio della Terra’ con 17 palloncini, uno per ogni obiettivo concreto da raggiungere entro il 2030. Per prenotare il palloncino da lanciare scrivere a: palloncini.eterna@gmail.com.

LA CITTA' DEI BAMBINI. #Eterna2771 invita a rivivere il passato giocando con il progetto dell’associazione La nostra Storia in gioco. Per due giorni nell’area del Galoppatoio e della terrazza del Pincio i più piccoli potranno partecipare alla creazione di una città utilizzando mattoncini di legno per riprodurre la Roma di ieri immaginando quella di domani.

PALCO LIBERO. Un palco al centro del Galoppatoio di Villa Borghese per 30 minuti a disposizione dei talenti romani che vorranno esibirsi davanti al grande pubblico di #Eterna2771 e del villaggio per la terra. Dalle 12 alle 19 del 21 e del 22 aprile: il Compleanno di Roma attende la risposta di artisti, musicisti, ballerini, attori, sportivi chiamati a partecipare per dare voce alla romanità più autentica, karaoke compreso.

La domenica il palco libero ospita anche la domenica FITNESS. La masterclass di Zumba fitness con gli istruttori ZIN Giorgia e José, e tante attività tutte all’aperto.

STREET ART CORNER. Quattro talenti romani della street art racconteranno la città dipingendo live su quattro Vespa Piaggio messe a disposizione da Bici e Baci: Maupal, Daniele Tozzi e Mosa One, rappresentante del progetto Cross the Streets di DRAGO. A grande richiesta la vespa customizzata degli stickers più caratteristici della capitale. La cerimonia d’apertura dei lavori di street art è prevista per sabato 21 aprile dalle ore 14.00. Le 15 opere realizzate su pallet da 15 artisti romani lo scorso anno saranno devolute alle Biblioteche di Roma.

AREA SMART. Dalle 16 di sabato 21 fino alla mezzanotte Luca Vecchi in collaborazione con Smart coinvolgerà i romani in un’ intervista sulla romanità a bordo logicamente, di smart elettriche. Il futuro dell’elettrico é oggi!

INFO POINT. News in diretta dal festival con la redazione di Roma Today in uno spazio gestito dai ragazzi dell’AIPD ITALIA.

ATTUALITA’. Un dibattito aperto, a metà tra stand up comedy e talk show partecipato, dove le star del web si confronteranno con gli spettatori. Appuntamento alle 17.30 di sabato 21 aprile con Actual, Le frasi di Osho, The Roman Post, Le coliche, Andrea Rivera e tanti altri.

IL KARAOKE ROCK BIKE by Radio Rock. Dediche a Roma fatte dai romani in diretta sulla radio più rumorosa della capitale.

Il torneo di biliardino : ROMA SUD VS ROMA NORD. Chi vincerà? sabato ore 16.00 terrazza del Pincio.