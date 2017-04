Eterna #2770: il compleanno di Roma tra arte, concerti e steet food

Per festeggiare il Compleanno di Roma, Eterna #2770 ha un programma pieno di appuntamenti e di protagonisti straordinari.

Dopo il successo della prima edizione che ha riempito di suoni e di sapori il cuore di Testaccio, Eterna #2770 è pronta a riaprire i battenti, questa volta al Laghetto dell’Eur, con un’altra straordinaria tre giorni di musica, cinema, arte, fitness, laboratori per bambini, cultura popolare, e la migliore selezione di food su strada rigorosamente made in Roma.

Eterna, alla sua seconda edizione, continua a dare voce alla voglia dei romani di stare insieme in una grande piazza reale, di incontrarsi, condividere, partecipare, godersi la città e la primavera in compagnia dei piaceri che la Città Eterna elargisce con generosità.

Il 21 aprile 2017 sulle rive del Laghetto dell’Eur (ingresso V.le Oceania 90) i-nizia la grande festa per il Natale di Roma, in calendario eventi e sorprese per tutta la famiglia, il meglio che la scena romana può offrire. E cresce l’attesa per la Notte dei Desideri: alle 23,30 tutti sono invitati alla cerimonia del lancio dei palloncini nel cielo della Capitale, uno per ogni desiderio affidato alle stelle che brillano sui Sette Colli.

Eterna è anche il luogo dove si incontrano le stelle dello sport e dello spettacolo, una manifestazione gratuita in onore del compleanno di Roma.

Questo il programma di Eterna #2770

Notte dei Desideri: chiudi gli occhi e sogna

Esprimi un desiderio, e fallo volare alto nel cielo! La Notte dei Desideri, di-ventata il simbolo di Eterna, è fissata per venerdì 21 Aprile dalle 23:30. Per prenotare il palloncino: info@eternacompleannodiroma.it o l’evento Face-book

Concerti Live e DjSet: è qui la festa

In una location da sogno, esclusivi concerti diretti da Radio Sonica. Performance live con Dario Rossi, Comemam-mamhafatto, Giancane, Muro del Canto, The Pischellis e Vazzanikki e molti altri.

Street Art e Motori: a Eterna si crea

Performance di street art con Maupal, Diamond, Gabriele Cigna, che perso-nalizzano live tre esemplari di scooter Vespa.

E poi interviste, incontri, installazioni artistiche. Workshop di fumetto per i più piccoli.

Arte per Roma. 15 artisti per 15 municipi

Nomi affermati e emergenti dell’arte romana trasformano 15 pallet in opere d’arte grazie ai colori della storica bottega Poggi al Pantheon. Presenta il progetto Franco Losvizzero in una performance unica di arte contemporanea.

Cinema a Roma: corti, film e incontri ravvicinati

Talk con gli addetti ai lavori, e un cinema all’aperto. Eterna presenta un’ampia selezione di film e corti selezionati da Kino, Sapienza Short Film Fest e Roma Web Film Fest.

Tastreet: il sapore di Roma, da leccarsi le dita

Un viaggio attraverso le vie del sapore della cucina tipica romana su ruote nella selezione di Tastreet

Palco Libero: a Roma, con Roma, per Roma.

Eterna#2770 offre alla città anche un palco libero dove i talenti romani si e-sibiscono per omaggiare la città e la loro arte. Ballerini, musicisti, compagnie teatrali, intrattenitori trovano uno spazio per esprimersi. Benvenute le #storie raccontate da eroi di ieri e di oggi. Racconti di persone che Roma l’hanno vissuta, e la vivono mentre si trasforma sotto i loro occhi.

Doppio Kaos: dedicato ai più piccoli

I super animatori di Doppio Kaos https://doppiokaos.jimdo.com/ intratten-gono i più piccoli nelle giornate di sabato e domenica, con artisti, attività e laboratori.

Sport: una domenica a tutto fitness

Domenica 23 Aprile l’arte lascia il posto al fitness, per una giornata di benes-sere che coinvolge adulti e bambini: le attività di Motus, la corsa con Eternal Eagles, il Baby Fitness e la tonificazione per adulti con Fabio Damiani di Heaven Sporting Club e non solo.