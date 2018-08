Estate romana al polo museale Atac tra storia e innovazioni

All’interno del Polo museale ATAC, Parco Museo Ferroviario, in via B.Bossi 7 angolo via Ostiense a Roma, all’ombra della bellissima Piramide Cestia, fino al 30 settembre si svolgerà la manifestazione di intrattenimento e food dell’estate romana dal titolo “Polo museale Atac tra storia e innovazioni” organizzata da Indi Edizioni e Produzioni Musicali in collaborazione con Caffè Letterario, con la direzione artistica di Vincenzo Pultrone e Claudio Monzio Compagnoni.

Un luogo storico della città, che prende vita nelle serate estive con uno spazio dedicato alla musica, ma non solo, anche ad altre espressioni artistiche, un salotto all’aperto, fra palme e vagoni, dove mangiare, bere e godere dell’ottima offerta di food & drink. In agenda un ricco programma tra musica spettacoli e rassegne letterarie. L’arte renderà più bella la città di Roma è questa la mission degli organizzatori che quest’anno animerà un angolo prezioso della città eterna attraverso varie espressioni culturali.

Il Polo Museale Atac è un magico giardino nel cuore della Capitale guarnito con palme e piante mediterranee dove troviamo in esposizione permanente locomotori e tram storici restaurati e sottratti al degrado del tempo e all'oblio della memoria. La poesia, la musica, la pittura il teatro come strumenti di rinnovamento, energie creative capace di colorare e rinvigorire le serate dell’estate romana. Lo spazio per essere strappato al degrado va vissuto, spiegano i promotori, attraverso esperienze culturali originali e creative, ricche di linguaggi e pratiche che pongono al centro lo spazio pubblico e lo stare insieme.