Estate Piccante 2019: la festa piccante della tradizione, della cultura e del divertimento

Torna “Estate piccante”, l’evento estivo dedicato al peperoncino e alla cultura calabrese nelle sue espressioni artistiche ed enogastronomiche.

Il 12 luglio a partire dalle ore 19.30 al Circolo Sportivo T4 in Viale Rousseau, 80 a Roma, a bordo piscina, tutti invitati alla V edizione della festa più piccante dell’anno, per degustare le eccellenze calabresi e del Lazio, parlare di peperoncino, arte, cultura, ballare la tarantella e poi…tutti insieme per il bagno di mezzanotte!

Estate piccante, la manifestazione

Estate piccante è la manifestazione che IPSE DIXIT, la delegazione romana dell'Accademia italiana del Peperoncino, organizza, ormai da 5 anni per celebrare l'estate e promuovere, attraverso il peperoncino, il territorio calabrese e le sue eccellenze. E’ diventato un appuntamento irrinunciabile non solo per i soci dell’Accademia, ma anche per i calabresi che vivono a Roma, i romani appassionati del peperoncino e tutti coloro che amano il frutto piccante, sempre più utilizzato e ricercato nella Capitale. “Estate Piccante”, giunta alla sua V edizione, è la festa che chiude le attività di IPSE DIXIT a Roma e rappresenta un momento di incontro e convivialità anche per un saluto prima delle vacanze estive.

“Sono particolarmente fiero per come stiamo preparando la V edizione di Estate Piccante - ha affermato Antonio Bartalotta, presidente di IPSE DIXIT – questa V edizione si caratterizza per la realizzazione di sinergie ed alleanze con chi è impegnato nella valorizzazione del territorio, e in questo contesto non poteva mancare l’amico Luigi Salsini, presidente di Fare Calabria. Grazie all’operato dei consiglieri e all’importante attività svolta dall’Ambasciatore del Peperoncino nel mondo, Francesco Maria Spanò, siamo riusciti a mettere insieme molte aziende calabresi, le vere eccellenze, e alcune aziende di Roma. Insieme creiamo una rete, una vera e propria squadra pronta a collaborare e attivare azioni concrete che fanno bene ai territori della Calabria e del Lazio. E continua “…mi riferisco alla partecipazione di grandi aziende quali Callipo e F.lli Caffo (Amaro del Capo) che, nate come piccole realtà artigianali oggi hanno una grande visibilità nei mercati internazionali, una grande azienda, che sia in termini di qualità che di visibilità è anche quella di Giancarlo Suriano, che partecipa all’evento con le sue Genuine Eccellenze”.

Per la V edizione di Estate Piccante, un menù ricco di tipicità e specialità della tradizione e trionfo dei vini calabresi! Il vino è cultura, è espressione del territorio e tutti i presenti potranno avvicinarsi ai banchi d’assaggio e degustare liberamente i vini. Saranno presenti cantine calabresi rappresentative delle principali zone vitivinicole, tutti i presenti potranno avvicinarsi ai diversi banchi d’assaggio e potranno degustare i vini delle cantine: Baccellieri (di Bianco – RC), Statti dal 1784 (di Lamezia Terme - CZ), Spadafora 1915 (di Donnici – CS) e Verbicaro viti e vini (Verbicaro – CS). La delegazione romana però, in linea con la sua mission ovvero promuovere la conoscenza e divulgazione delle eccellenze calabresi e romane, ha coinvolto nell’evento l’azienda agricola Mr. Chilly, di Velletri (RM), che offrirà degustazioni piccanti e presenterà una rassegna di piantine di peperoncino ed il pastificio artigianale Giuliani di Pomezia (RM) che ha creato, per l’occasione, i Luciferi, una pasta fresca piccante che sarà degustata nel corso della cena.

Una simpatica novità della serata è rappresentata da Sparktelini Bosca, l’azienda offrirà in degustazione spumanti aromatizzati alla frutta dal sapore fresco che ben si abbinano con gli aperitivi. Sempre presenti i Bibanesi al peperoncino, i grissini artigianali dell’azienda “Da Re Spa” di Treviso. Imperdibili le frittelle calabresi piccanti preparate da Emanuela Crescenzi, la “Chef in tacco 12”, consigliere di IPSE DIXIT, impegnata a coniugare le peculiarità della cucina del Lazio e della Calabria.

Alla festa più piccante dell’estate, ospite d’onore Arturo Rencricca, consigliere di IPSE DIXIT Campione Accademico italiano nel 2017 e 2018 anno in cui ha superato il suo stesso record mangiando oltre 1 Kg di peperoncino e Campione dei mangiatori di peperoncino a Silverstone [GB] nel 2018. Non mancheranno personaggi dello spettacolo e dell’arte. Prevista la partecipazione del grande astrologo Simon and the Stars, che si definisce “cintura nera di peperoncino”, l’attrice Luciana Frazzetto, Ambasciatrice del peperoncino, gli attore Alex Partexano e Pietro Romano, l’artista Maria Luisa D’Eboli e la Principessa Conny Caracciolo, quest’ultima grande amante del peperoncino. Allieteranno la serata i “Fint Floid” una cover band che interpreta in maniera perfetta le canzoni del gruppo storico britannico che ancora oggi appassiona giovani e meno giovani. Non mancherà però la tarantella calabrese che coinvolgerà tutti gli ospiti e per finire il DJ SET di TONI & Motivi trasmissione in onda ogni lunedì dalle 19,00 alle 21,00 su White Radio.

La delegazione romana dopo Estate Piccante, si trasferirà insieme ai suoi consiglieri, a Diamante per vivere ed essere partecipe alla organizzazione della 27esima edizione del Peperoncino Festival di Diamante che si terrà dall’11 al 15 settembre 2019. Da quasi 30 anni, l'Accademia italiana del Peperoncino è impegnata nell’attività di promozione della cultura, conoscenza e divulgazione del peperoncino attraverso eventi che gestisce anche tramite le sue 92 delegazioni in Italia e altre nel resto del mondo. Il presidente prof. Enzo Monaco è anche presidente per l’Europa della Word Chilly Alliance, nata a Diamante nel 2018. “Spero di riuscire ad essere a Roma per Estate Piccante - ha detto Enzo Monaco - sono certo che sarà una bella festa per celebrare il peperoncino e tutto quello che di buono e bello c’è in Calabria. Ringrazio Antonio Bartalotta ed i consiglieri di Ipse Dixit per l’allineamento costante e continuo alle attività dell’Accademia e mi congratulo anche con il neo Ambasciatore Francesco Maria Spanò, in poco meno di un anno dalla sua nomina ha dato prova di grande impegno nell’azione di promozione e conoscenza di peperoncino e, attraverso la delegazione romana IPSE DIXIT, non manca di dare il suo apporto”

Estate Piccante 2019: tutte le info

Dove: Circolo Sportivo T4 in Viale Rousseau, 80 a Roma

Orario: A partire dalle 19.30

Prenotazioni: 348 4419644

Costo: All inclusive 30,00 Euro per i soci e amici piccanti, 35,00 Euro non soci

Pagina Facebook: Ipse Dixit. Delegazione romana dell'Accademia del Peperoncino

Sito web: www.peperoncinoipsedixit.it