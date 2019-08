Continua l’estate di Parco Schuster, musica e divertimento fino a metà settembre

Giuda (30 agosto) – Renoize (31 agosto) con Kaosforcause, ill Nano, Los3saltos, Maleducazione Alcolica & Diaz Ensemble, Riccardo Sinigallia – GRA Grandi Romani Autori (1 settembre) – Borghetta stile (6 settembre) - Comemammamhafatto (7 settembre e 13 settembre)… e tanto altro

Parco Schuster / Roma / Basilica di San Paolo

Concerti ore 21.00, ingresso gratuito

“Non poteva finire così” dicono lo staff ed il pubblico di Parco Schuster 2019. La manifestazione dell’Estate Romana di Parco Schuster si prolunga fino al 15 settembre. Aperto tutti i giorni dalle ore 18:00, con i classici appuntamenti del posto e tante novità.

Venerdì 30 agosto in concerto i Giuda esponenti italiani di un rock’n’roll crudo e incredibilmente contagioso. Ad aprire il concerto i Mad Rollers e a chiusura il Dj Set Dead Music Roma con Freddie koratella.

Sabato 31 agosto Parco Schuster ospiterà la manifestazione organizzata da Acrobax in memoria di Renato Biagetti ucciso il 27 agosto 2006. il 31 agosto 2019 una serata per ricordarlo, ospitando "Renoize 2019" nella struttura temporanea di Parco Schuster. Ospiti dalle 18.00 Kaosforcause, ill Nano, Los3saltos, Maleducazione Alcolica & Diaz Ensemble, Riccardo Sinigallia.

Domenica 1 settembre GRA - Grandi Romani Autori, progetto nato nel 2015, che propone e diffonde la cultura musicale romana attraverso la riproposizione di brani di Venditti, De Gregori, Zero, Silvestri, Gazzè, Mannarino, Britti, Ramazzotti, Baglioni, Barbarossa, Zarrillo, senza dimenticare un tributo a grandi classici quali “La società dei magnaccioni” e “Tanto pe’ canta’”.

Tra le novità “il Karaoke semiserio del lunedì” di inaspettato successo, presentato da due membri dello staff, Marco Paulicelli e Lorenzo Pettinato, che si sono fatti valere per le loro performance di intrattenimento. Prossimo appuntamento lunedì 2 settembre dalle ore 21:30 fino alle 2:00.

Inoltre il lunedì si gioca a basket: mezzo campo da basket è disegnato sotto il palco di Parco Schuster. Illuminato dalle sue luci, il canestro è preso d’assalto da giocatori professionisti e non, che si giocano la gloria o le magliette messe in palio dal torneo.

Altra novità è il “Quizzettone”, il party game per diversi quozienti intellettivi, mani veloci e ricchi premi, che il martedì anima il palco di Parco Schuster. Presentato da Glamorize e il suo staff. Prossimo appuntamento martedì 3 settembre ore 21:00.

Stabile e immancabile resta l’appuntamento del mercoledì con il “Mercolespritz” con i ragazzi del El Chiringuito Libre e le diverse crew di Roma San Paolo che si alternano sul palco guidate da Manicomio Eventi. Una serata all’insegna del divertimento che riporterà subito il pubblico in spiaggia e ciabatte.

Venerdì 6 settembre torna a Parco Schuster il Borghetta Stile con “Goodbye Summer” e lo spin-off musicale Push Pop! Generation che ripropone nei club una selezione dei brani più rappresentativi e i grandi successi degli ultimi decenni al passo con le tendenze culturali e musicali della MTV generation.

Infine, due serate in compagnia di Comemammam’hafatto (sabato 7 settembre e venerdì 13 settembre) I ragazzi realizzano eventi dove finalmente si riporta il pubblico a ballare musica suonata totalmente dal vivo, come avveniva alle origini del clubbing. Un’orchestra suona improvvisando in completa empatia con il pubblico sonorità contemporanee come electro, house, funk, soulful, ecc ecc.

L’unione tra la musica elettronica realizzata con macchine analogiche, drum machines, synth e gli strumenti classici formano la serata più alternativa della capitale, una realtà che sta fondendo tutti i generi musicali creandone uno nuovo senza definizione, una serata, una jam, un’orchestra, una sonorità, un movimento chiamato Comemammamhafatto.



Parco Schuster ricicla le bottiglie in PET, trovate e utilizzate l’eco-compattatore di Coripet per poter dar vita a nuovi oggetti grazie alle vostre bottiglie di plastica.

Ingresso gratuito. Nell’area è presente varia offerta gastronomica per tutti, anche vegan e vegetariani.

Info: www.parcoschuster.it

Facebook: Parco Schuster Roma