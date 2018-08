Magneti e calamite: l'estate di Explora è magnetica

L’estate di Explora è dedicata alla scienza, in particolare alla fisica, con la proposta Un’estate magnetica, il laboratorio per la fascia d’età 6-11 anni.



Supportati da diversi materiali ferrosi, magneti e calamite, le sperimentazioni indagano alcuni dei fenomeni fisici più affascinanti: il magnetismo e il comportamento della materia, i poli magnetici che si respingono e si attraggono e le linee di forza alla scoperta del campo terrestre. Esperimenti, osservazioni e deduzioni: avvicinarsi alla fisica non è mai stato così divertente!