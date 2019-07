Estate al Biolago Anio Novus, Streetfood in riva al lago

Apre la stagione estiva del Biolago del Casale Anio Novus! Per tutta l'estate, a partire dalle ore 19:00 di VENERDÌ 19 luglio, il Casale Anio Novus vi invita a passare giornate di relax, svago e buon street food sulle rive del BIOLAGO immersi nel verde dell'acquedotto romano Anio Novus.



INGRESSO GRATUITO!

Chi parteciperà alla serata di venerdì 19 avrà diritto ad una entrata libera nel mese di luglio.



Presso il Biolago Anio Novus troverete un'area naturalistica ricca di biodiversità, che termina con un prato di ninfee, ed una successiva dedicata alla balneazione. Sulle rive del Biolago, per tutta l'estate, sarà possibile mangiare degli squisiti panini e bere birra alla spina di qualità oppure pranzare in totale confort nel ristorante del Casale.



Per ulteriori informazioni sul Biolago Anio Novus puoi visitare il sito qui -> http://bit.ly/2Jed9C5 .