Esta Party 2019

“Esta Party” è un evento annuale che si svolge dal 2015 nel quartiere Casal Monastero presso il Piazzale Scuole (V.le Ratto delle Sabine).

La kermesse prevede 3 giornate con un ricco programma di spettacolo e intrattenimento con un’attenzione particolare al sociale, all’inclusione, alla valorizzazione del territorio. L’evento prevede serate con concerti di musica dal vivo, cabaret, Dj set, balli di gruppo, sessioni di sport all’aperto a cura di centri sportivi della zona, mercatino con prodotti artigianali e giostre per i più piccoli e per i ragazzi. Previste circa 1000 persone a serata. La manifestazione è patrocinata ogni anno dal IV Municipio di Roma Capitale.

Esta Party, edizione 2019

Ogni edizione è dedicata a una tematica di attualità: nel 2016 è stata dedicata al bullismo, nel 2017 alla violenza di genere, nel 2018 “Questo non è amore” a sostegno delle donne vittime di violenza. Il tema che costituirà il focus di questa edizione sarà l’ecosostenibilità e l’ambiente, nell’ottica di migliorare l’impatto ambientale di ognuno di noi, con attenzione allo spreco energetico e alimentare, raccolta differenziata, scelta di prodotti e marchi sostenibili, e quant’altro contribuisca a migliorare il nostro quartiere e l’ambiente che lo circonda.

L’ASSC Casal Monastero è attiva da anni nel sensibilizzare la cittadinanza a queste tematiche, collaborando proficuamente con le Istituzioni (AMA, Ufficio Giardini, Scuole) con realtà territoriali limitrofe (Retake Roma, Comitati Cittadini di altri quartieri) creando iniziative congiunte di sensibilizzazione e di azione civica, ottenendo risultati apprezzabili tra la cittadinanza, più attenta e coinvolta nella tematica rispetto al passato.

La tematica sarà affrontata con dibattiti, ospiti e associazioni che interverranno per illustrare le iniziative locali intraprese a sostegno dell’ambiente.

Uno degli obiettivi della festa è proprio quello di creare momenti di aggregazione e un punto di ritrovo in questa zona isolata dal resto della città, e in quest’ottica Esta Party, offrendo un inedito respiro cultural-musicale, costituisce un importante appuntamento non solo per la nostra area ma anche per le zone limitrofe, e cresce ogni anno in termini di presenze e di apprezzamento.

Il cuore pulsante dell’iniziativa è la serata dedicata alle band emergenti, che prevede l’esibizione di giovani musicisti residenti nel territorio, con le loro formazioni, sconosciute ai più, ai quali viene data la possibilità di esibirsi e presentare i loro brani cover o inediti, e di testare le proprie capacità artistiche e il proprio eventuale percorso professionale.Nel corso di queste edizioni, alcune band che si sono pioneristicamente esibite a Esta Party si esibiscono oggi in alcuni locali romani, e anche se è solo un timido inizio da alternare allo studio o al lavoro, è per noi motivo di orgoglio aver stimolato tale percorso in questi ragazzi, ed averli allontanati da quelle pericolose derive adolescenziali tipiche dei quartieri privi di stimoli aggregativi e culturali.

Il programma

Venerdì 21

- ore 18:00 spazio dibattiti socio-culturali - Onlus – Associazioni

- ore 19:00 Si apre la Kermesse con l’esibizione sportiva di ragazzi dei centri sportivi del quartiere (FITA) con l’obiettivo di rilanciare lo sport e il benessere al centro della vita del cittadino.

- ore 20:00 “FSB & XENOBEATS” cover band emergenti parte integrante di Casal Monastero

- ore 22:00 live concert “Marta e i Millennials” cover band emergenti parte integrante di Casal Monastero

Sabato 22

- ore 18:00 spazio dibattiti socio-culturali - Onlus – Associazioni

- ore 19:00 esibizione sportiva di ragazzi dei centri sportivi del quartiere (Haikido) con l’obiettivo di rilanciare lo sport e il benessere al centro della vita del cittadino.

- ore 20:00 spettacolo con il Mago delle Bolle dedicato ai più piccoli

- ore 22:00 concerto cover dei QUEEN ON FIRE

Domenica 23

- ore 18:00 spazio dibattiti socio-culturali - Onlus - Associazioni

- ore 19:00 esibizione sportiva di ragazzi dei centri sportivi del quartiere (Parco dei Pini) con l’obiettivo di rilanciare lo sport e il benessere al centro della vita del cittadino.

- ore 20:00 spettacolo musicale cover di cartoni animati “I CAVALIERI DELLO ZODIACO”

- ore 21:00 Presentazione album Alessandro D’Orazi “ITACA” cantautore e musicista impegnato da sempre per la rinascita dello sviluppo delle periferie

- ore 22:00 musica anni 80 con gli “One Shot 80” cover band emergenti parte integrante di Casal Monastero