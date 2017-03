Essenziale. Certe volte sogno / Altri mondi Installazioni Performance Pittura Scultura Fotografia Video art Poesia Musica A cura di Roberta Melasecca e ignorarte.com Happening dal 22 al 31 marzo 2017 dalle ore 18.30 | Interno 14 | Via Carlo Alberto 63 Roma Il giorno 22 marzo 2017 alle ore 18.30, negli spazi di Interno 14, prende il via il secondo appuntamento di "Essenziale. Certe volte sogno" dal titolo "Altri Mondi", a cura di Roberta Melasecca e di ignorarte.com. Dopo la presentazione del progetto a Madrid nel 2016, Essenziale. Certe volte sogno incontra a Roma protagonisti della cultura provenienti da diversi ambiti disciplinari (arte, architettura, letteratura, poesia, musica, teatro, moda...), per indagare ed approfondire i processi della creazione nelle sue molteplicità di livelli, prospettive, stratificazioni. Dal 22 al 31 marzo ogni giorno dalle 18.30: Installazioni Performance Pittura Scultura Fotografia Video art Poesia Musica 22/26 marzo ore 18.30 Statics: Salvatore Cammilleri, Angelo Cricchi, Le CostuMistiche, Julie Rebecca Poulain Look: Claudia Quintieri video - DustyEye 22 marzo ore 18.30 Dinamics: Video Poesie di Cosimo Angeleri, Laura Bertolini, Annarita Borrelli, Daniela Cannarozzo, Zoe Corsini, Salvatore Cucchiara, Gianni Godi, Andrea Magno, Tommaso Pedone, Barbara Pinchi, Manuela Potiti, Giuseppe Satriani, Martina Stucchi, Livia Taloon - Francesco Mascio Guitars 23 marzo ore 18.30 Dinamics: Pamela Ferri / Barbara Lalle performance, orchestrazione live Gianluca Fasteni - RAW performance 24 marzo ore 18.30 Dinamics: Maurizio Cesarini performance - Davide Cortese reading 25 marzo ore 18.30 Dinamics: Nicola Fornoni performance - Luca Iannì performance 26 marzo ore 18.30 Dinamics: Caterina Arena performance - Annarita Borrelli interazione poetica - Francesca Fini performance 27/31 marzo ore 18.30 Statics: Gianni Colangelo MAD, Giorgio Galimberti, Pietro Mancini, Pierpaolo Miccolis, Daniela Monaci Look: GENE video arte itinerante: opere di Caterina Arena, Patrizia Bonardi, Annarita Borrelli, Salvatore Cammilleri, Maurizio Cesarini, DustyEye/Exploding Kittens, Francesca Fini, Nicola Fornoni, Luca Iannì, Salvatore Insana, Federica Intelisano, Jessica Japino, Francesca Lolli, Eleonora Manca, Tommaso Pedone, Barbara Pinchi, Nunzio Pino, Quiet Ensemble, Alfonso Siracusa, Lino Strangis, Alessia Zuccarello 27 marzo ore 18.30 Dinamics: Video Poesie di Cosimo Angeleri, Laura Bertolini, Annarita Borrelli, Daniela Cannarozzo, Zoe Corsini, Salvatore Cucchiara, Gianni Godi, Andrea Magno, Tommaso Pedone, Barbara Pinchi, Manuela Potiti, Giuseppe Satriani, Martina Stucchi, Livia Taloon - Francesco Mascio Guitars 28 marzo ore 18.30 Dinamics: Jaqueline Gisele Rodriguez performance - Andrea Magno reading 29 marzo ore 18.30 Dinamics: Salvatore Camilleri video installazione interattiva - Barbara Pinchi performance 30 marzo ore 18.30 Dinamics: Plutino 2 performance - Lino Strangis video installazione interattiva 31 marzo ore 18.30 Dinamics: Francesca Lolli performance - RAW performance Altri Mondi è quel luogo di confine dove la visione creativa diventa concreta e lo spazio mentale entra in relazione con la realtà fisica e il mondo esterno, con i sogni e le visioni dell'altro. La mente è immersa in un mondo parallelo dove il pensiero è complesso e contraddittorio, ma allo stesso tempo indispensabile. Spinge a vivere in una dimensione sospesa: le idee allora prendono vita da un io fatto di sapienza, sapere, intelletto, esperienze. Gli altri mondi sono quelli che l'anima e la mente percepiscono come intimi e intimistici, ma che per necessità si trasformano in relazionali e collettivi. Rappresentano universi mai univoci e acquisiscono la loro vera essenza solo attraverso il confronto e l'interazione. Verrà riservata in questo appuntamento particolare attenzione a tutti quei progetti che si confrontano attivamente con le nuove frontiere tecnologiche e che prevedono l'utilizzzo di particolari tecnologie per la realizzazione delle opere. Gli Artisti: Caterina Arena - pittrice/art performer; Annarita Borrelli - poeta; Salvatore Cammilleri - visual artist; Maurizio Cesarini - art performer; Gianni Colangelo MAD - scultore; Davide Cortese - poeta; Angelo Cricchi - fotografo; DustyEye - visual artists; Pamela Ferri - visual artist; Francesca Fini - video artist/art performer; Nicola Fornoni - art performer; Giorgio Galimberti - fotografo; Luca Iannì - video maker; Barbara Lalle - art performer; Le CostuMistiche - costume and fashion designers; Francesca Lolli - video artist/art performer; Andrea Magno - poeta; Pietro Mancini - visual artist; Francesco Mascio - chitarrista; Antonio Mauro - architetto; Pierpaolo Miccolis - pittore con il supporto curatoriale di Francesco Paolo Del Re; Daniela Monaci - visual artist; Julie Rebecca Poulain - visual artist; Barbara Pinchi - poeta/performer; Plutino2 - visual artists/art performers; Jaqueline Gisele Rodriguez performer; Claudia Quintieri - visual artist; Lino Strangis - audio/video visual artist; GENE video arte itinerante: opere di Caterina Arena, Patrizia Bonardi, Annarita Borrelli, Salvatore Cammilleri, Maurizio Cesarini, DustyEye/Exploding Kittens, Francesca Fini, Nicola Fornoni, Luca Iannì, Salvatore Insana, Federica Intelisano, Jessica Japino, Francesca Lolli, Eleonora Manca, Tommaso Pedone, Barbara Pinchi, Nunzio Pino, Quiet Ensemble, Alfonso Siracusa, Lino Strangis, Alessia Zuccarello; Video Poesie di Cosimo Angeleri, Laura Bertolini, Annarita Borrelli, Daniela Cannarozzo, Zoe Corsini, Salvatore Cucchiara, Gianni Godi, Andrea Magno, Tommaso Pedone, Barbara Pinchi, Manuela Potiti, Giuseppe Satriani, Martina Stucchi, Livia Taloon. "Essenziale. Certe volte sogno" è un progetto ideato da Roberta Melasecca_Melasecca Arte, con la direzione artistica di Roberta Melasecca e ignorarte.com, con la collaborazione di Interno 14 e con la mediapartnership di ignorarte.com. INFO Essenziale. Certe volte sogno / Altri Mondi Pittura, fotografia, installazioni, live performance, video art, poesia, musica Ideato da: Roberta Melasecca_Melasecca Arte - Widespread Gallery Direzione Artistica: Roberta Melasecca, ignorarte.com In collaborazione con: Interno 14 Media Partner: ignorarte.com www.ignorarte.com 22 / 31 marzo 2017 ore 18.30 Interno14 | Via Carlo Alberto 63 Roma Per approfondire il progetto: - essenzialecertevoltesogno.wordpress.com - insideart.eu/2016/11/17/artiste-italiane-in-spagna-per-riflettere-quando-unidea-diventa-realta/ - www.ignorarte.com/single-post/2016/11/20/Arte---%E2%80%9CEssenziale-Certe-volte-sogno-Il-gioco-delle-forme%E2%80%9D