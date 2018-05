Esquisito: le realtà gastronomiche del rione celebrano l'Esquilino

Pomeriggio ghiotto di appuntamenti in programma domenica 27 maggio presso il Palazzo del Freddo G. Fassi. A partire dalle 18:30 la sala Giuseppina della gelateria di via Principe Eugenio 65-67 ospiterà la premiazione del concorso letterario Storie Esquiline organizzato da Andrea Marcelloni e Palmira Pregnolato di Orientalia Editrice. La competizione letteraria, dedicata al Rione XV, ha dato vita alla pubblicazione dell’omonimo libro che è già disponibile in tutte le librerie e negli e-store.

Esquisito celebra l'Esquilino

Ad accompagnare la celebrazione dei vincitori sarà la seconda edizione di ESQUISITO il format ispirato alle migliori realtà gastronomiche del territorio che vede la collaborazione di Andrea Fassi, amministratore delegato del Palazzo del Freddo, con Davide Macchia e Andrea Luceri di Radici-Pizzicheria Salentina, Virgilio Cecchini di Gastronomia-Norcineria Cecchini, Andrea Roscioli del Forno Roscioli, Francesco Ciamei della Torrefazione Ciamei e Gianluca Giordano e gli altri quattro soci di Gatsby Cafè.

Degustazioni al Palazzo del Freddo

Verranno realizzati cinque gusti ispirati alle specialità proposte dai locali dell’Esquilino ed offerti in degustazione gratuita ai partecipanti: si partirà dalle pizzette croccanti che saranno servite con gelato ai fichi per continuare con un gusto di pecorino al pepe. Un sorbetto di caffè realizzato con miscela mono origine sarà degustato insieme al gusto fatto con latte di mandorla, in modalità leccese e, per finire, si chiuderà con la trasformazione di un cocktail in gelato alcolico.

La domenica si concluderà con il concerto esclusivo della cantautrice e scrittrice italiana Giulia Ananìa dedicato alla Roma multietnica: tra le sue canzoni e poesie e un omaggio alla canzone romana di Gabriella Ferri e Petrolini.

Appuntamento domenica 27 maggio, a partire dalle 18:30, presso il Palazzo del Freddo G. Fassi, via Principe Eugenio 65-67 all’Esquilino.

Ingresso libero e degustazioni gratuite.

Gallery