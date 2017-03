Esquilino ieri e oggi: arte e vita di quartiere

Continuano le passeggiate di Radici alla scoperta dei rioni di Roma. Il rione Esquilino custodisce veri tesori spesso sconosciuti al grande pubblico, in bilico tra passato e presente: ci lasceremo entusiasmare dalla storia del quartiere, attraverso un itinerario a piedi che toccherà i luoghi più significativi. Partiremo dall'epoca romana, con l'Auditorium di Mecenate, l'Arco di Gallieno e le mura serviane, passeremo a quella tardo medievale con la chiesa di S. Prassede, famosa per i suoi sfarzosi mosaici, fino a scoprire monumenti e palazzi importanti legati alla storia moderna e contemporanea di Roma, dal punto di vista urbanistico e sociale. Il percorso si concluderà a piazza Vittorio, fulcro del quartiere umbertino, dove scopriremo aspetti singolari e meno noti, lasciandoci emozionare dai racconti alchemici sulla Porta Magica, dalle vicende di alcune note attività commerciali, fino all'incidenza della forte presenza multiculturale nel rione. Per chi sarà interessato, al termine della visita curioseremo tra i banchi del multietnico mercato rionale, con uno spuntino in uno dei take away indiani più noti di Roma! Appuntamento: Sabato 8 Aprile alle ore 10.30 in piazza di S. Maria Maggiore, accanto alla fontana. Contributo evento: 10 euro ★Le nostre visite guidate e attività didattiche sono state progettate per essere inclusive, pertanto sono rivolte anche a persone con differenti disabilità, in particolare visiva. Si ricorda che la prenotazione alle attività è obbligatoria e che bisogna raggiungere il numero minimo di 7 partecipanti nelle 24 ore precedenti la visita guidata, altrimenti l'evento verrà annullato. Per informazioni e prenotazioni: info@radiciassociazioneculturale.it / 329.1755086